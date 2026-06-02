Barmer Weather: बाड़मेर में आंधी-तूफान से 2 मासूम बच्चों की मौत, मलबे में दबे पिता-पुत्र, महिला सहित 6 घायल

गडरारोड उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। झणकली में बिजली लाइन टूट गई, जबकि जेसिदर और धोरीमन्ना में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। गुहामालानी में मुख्य चौराहे पर होर्डिंग, बोर्ड और लोहे की चादरें उड़कर सड़कों पर आ गईं। चौहटन और धोरीमन्ना क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली के पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित रही। शहर के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर प्रभावित होने से लंबे समय तक बिजली गुल रही। बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों और गलियों में जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। विद्युत विभाग और प्रशासन की टीमें व्यवस्था बहाल करने में जुटी रहीं।