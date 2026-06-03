कोटा मंडी भाव : गेहूं बेस्ट तेज, सोयाबीन मंदा, सरसों में उछाल

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं बेस्ट में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।
|जिंस
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2325
|2425
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2430
|2525
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2550
|2650
|धान सुगंधा
|2800
|3201
|धान (1509)
|3400
|3650
|धान (1847)
|3200
|3601
|धान (1718-1885)
|3800
|4000
|धान (पूसा-1)
|3000
|3800
|धान (1401-1886)
|3600
|3850
|धान दागी
|1500
|3000
|सोयाबीन
|6000
|6800
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|7000
|7151
|सरसों
|7000
|7800
|अलसी
|8000
|9050
|ज्वार शंकर
|1700
|2300
|ज्वार सफेद
|2800
|5000
|बाजरा
|1800
|2050
|मक्का लाल
|1700
|1900
|मक्का सफेद
|1600
|2200
|जौ नया
|2100
|2450
|तिल्ली
|7000
|8500
|मैथी नई
|5800
|6600
|धनिया बादामी
|11000
|11500
|धनिया ईगल
|11500
|12200
|धनिया रंगदार
|13000
|15000
|मूंग
|6000
|7400
|उड़द
|4500
|6800
|चना देशी
|5200
|5600
|चना मौसमी नया
|5100
|5500
|चना पेप्सी
|5100
|5651
|चना डंकी (पुराना)
|4000
|4600
|चना काबुली
|5500
|7000
|ब्रांड/प्रकार
|भाव (रुपए)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2700
|चंबल
|2665
|सदाबहार
|2510
|लोकल रिफाइंड
|2420
|दीप ज्योति
|2535
|सरसों स्वास्तिक
|2800
|अलसी तेल
|2590
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|ट्रक
|3260
|कोटा स्वास्तिक
|2840
|सोना सिक्का
|3230
|कटारिया गोल्ड
|2875
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|स्कूटर
|2100
|अशोका
|2100
|जिंस
|भाव
|चीनी
|4360-4400 रुपए प्रति क्विंटल
|बासमती चावल
|8500-9500 रुपए प्रति क्विंटल
|मूंग दाल
|9000-9500 रुपए प्रति क्विंटल
|मोगर
|10000-10500 रुपए प्रति क्विंटल
|चना दाल
|6600-6800 रुपए प्रति क्विंटल
|तुअर दाल
|10000-13000 रुपए प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 3,000 रुपए प्रति किलो टूटकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो पर आ गए। वहीं जेवराती सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,50,900 रुपए रहा। शुद्ध सोने के भाव 1,51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए।
|धातु
|भाव
|चांदी
|2,52,000 रुपए प्रति किलो
|जेवराती सोना
|1,50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम
|शुद्ध सोना
|1,51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम
|श्रेणी
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|1,51,100
|गोल्ड 22 कैरेट
|1,39,907
|गोल्ड 20 कैरेट
|1,31,391
|गोल्ड 18 कैरेट
|1,20,880
|गोल्ड 14 कैरेट
|1,06,404
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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