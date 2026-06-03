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कोटा मंडी भाव : गेहूं बेस्ट तेज, सोयाबीन मंदा, सरसों में उछाल

सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 03, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं बेस्ट में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसन्यूनतम भावअधिकतम भाव
गेहूं नया मिल लस्टर23252425
गेहूं एवरेज टुकड़ी24302525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी25502650
धान सुगंधा28003201
धान (1509)34003650
धान (1847)32003601
धान (1718-1885)38004000
धान (पूसा-1)30003800
धान (1401-1886)36003850
धान दागी15003000
सोयाबीन60006800
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी70007151
सरसों70007800
अलसी80009050
ज्वार शंकर17002300
ज्वार सफेद28005000
बाजरा18002050
मक्का लाल17001900
मक्का सफेद16002200
जौ नया21002450
तिल्ली70008500
मैथी नई58006600
धनिया बादामी1100011500
धनिया ईगल1150012200
धनिया रंगदार1300015000
मूंग60007400
उड़द45006800
चना देशी52005600
चना मौसमी नया51005500
चना पेप्सी51005651
चना डंकी (पुराना)40004600
चना काबुली55007000

खाद्य तेल एवं किराना भाव

खाद्य तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (रुपए)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2700
चंबल2665
सदाबहार2510
लोकल रिफाइंड2420
दीप ज्योति2535
सरसों स्वास्तिक2800
अलसी तेल2590

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
ट्रक3260
कोटा स्वास्तिक2840
सोना सिक्का3230
कटारिया गोल्ड2875

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
स्कूटर2100
अशोका2100

अन्य प्रमुख भाव

जिंसभाव
चीनी4360-4400 रुपए प्रति क्विंटल
बासमती चावल8500-9500 रुपए प्रति क्विंटल
मूंग दाल9000-9500 रुपए प्रति क्विंटल
मोगर10000-10500 रुपए प्रति क्विंटल
चना दाल6600-6800 रुपए प्रति क्विंटल
तुअर दाल10000-13000 रुपए प्रति क्विंटल

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा भाव : चांदी और सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के भाव 3,000 रुपए प्रति किलो टूटकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो पर आ गए। वहीं जेवराती सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,50,900 रुपए रहा। शुद्ध सोने के भाव 1,51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए।

सोना-चांदी भाव

धातुभाव
चांदी2,52,000 रुपए प्रति किलो
जेवराती सोना1,50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम
शुद्ध सोना1,51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम

गोल्ड कैरेट अनुसार भाव

श्रेणीभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)1,51,100
गोल्ड 22 कैरेट1,39,907
गोल्ड 20 कैरेट1,31,391
गोल्ड 18 कैरेट1,20,880
गोल्ड 14 कैरेट1,06,404

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Published on:

03 Jun 2026 07:25 pm

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