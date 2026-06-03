कोटा मंडी भाव : गेहूं बेस्ट तेज, सोयाबीन मंदा, सरसों में उछाल

भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं बेस्ट में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन 100 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। सरसों के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 16 हजार कट्टे रही। इसके भाव 4,400 से 16,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।