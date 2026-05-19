जानिए कौन है राजस्थान के मानव सुथार, जिन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम मिली जगह

Rajasthan Cricketer Manav Suthar : श्रीगंगानगर। बालाजी मंदिर के पास स्थित गंगा कॉलोनी की बंद गली में मंगलवार शाम करीब सवा पांच बजे अचानक ढोल की थाप गूंज उठी। गली के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए और जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर खुशी की वजह क्या है। दरअसल, इसी कॉलोनी के एक डबल स्टोरी मकान में रहने वाले 23 वर्षीय मानव सुथार का चयन भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में हुआ है। मंगलवार शाम करीब चार बजे जैसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम की घोषणा की, मानव के पिता जगदीश सुथार खुशी से झूम उठे।