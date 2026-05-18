Census 2026: राजस्थान में शुरू हुई जनगणना, लेकिन लोगों को सता रहा ये डर, ग्रामीण दे रहे आधी-अधूरी जानकारी

गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने से सरकार तक वास्तविक आंकड़े नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आगामी विकास कार्यों की प्रभावी रणनीति बनाना प्रभावित हो सकता है। साथ ही अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंच पाएगा। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। सरकार की राशन, आवास, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती हैं। गलत जानकारी से वास्तविक जरूरतमंद सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं।