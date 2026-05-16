श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट में जब्त 5.11 करोड़ के मादक पदार्थ जलाए

जिले से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से गिराई जा रही मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की खेप को पकड़ने के लिए जिला स्तर पर पुलिस ने बड़ी योजना बनाई है। इसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने बीते एक पखवाड़े में कई स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में तस्करी कर जिले में पहुंची मादक पदार्थ की खेप जप्त कर आरोपियों की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त की है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने हाईवे पर विशेष नाकाबंदी पोस्ट भी बनाई है, जहां संदिग्ध वाहनों की निगरानी के लिए 24 घंटे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।