Census-2027 : राजस्थान में ऑनलाइन जनगणना-2027 में जयपुर-सीकर टॉप, साथ ही आया नया अलर्ट

इसी तरह सीकर में 1.41 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। तीसरे स्थान पर चूरू जिला है जहां 60 हजार 795 परिवारों ने खुद जनगणना पूरी की है। शुक्रवार रात 12 बजे तक जो भी परिवार जनगणना की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उन सहित सभी परिवारों के यहां शनिवार से प्रगणक पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वे 14 जून तक जनगणना के लिए जानकारियां लेंगे। स्वगणना करने वाले परिवारों के यहां प्रगणक केवल सत्यापन करने ही जाएगा।