Rajasthan: आरयूएचएस ने बदले नियम, निजी नर्सिंग कॉलेजों में बढ़ी बेचैनी, प्रवेश प्रक्रिया भी पर संकट!

इन्हीं मुद्दों को लेकर राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन्स फेडरेशन के बैनर तले राजस्थान के करीब 200 निजी नर्सिंग संस्थानों के संचालक और 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने विवि के कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले के साथ बैठक कर 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बैठक में रजिस्ट्रार हरफूल पंकज, उप कुलपति डॉ. सुधांशु कक्कड़, परीक्षा नियंत्रक अनिल काजला सहित विवि के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संचालकों ने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की कि पहले से संचालित संस्थानों को राहत देते हुए पुराने मानकों के आधार पर ही मान्यता और संबद्धता दी जाए, ताकि विद्यार्थियों और संस्थानों दोनों को परेशानी का सामना न करना पड़े।