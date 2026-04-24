सरपंच की शादी में दो करोड़ रुपए की माला बनी चर्चा का विषय, वायरल हुआ वीडियो

हालांकि पत्रिका ऐसे किसी भी वीडियो के होने का दावा नहीं करता है। बताया जा रहा है कि कालू बमनवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि है, जबकि उनके छोटे भाई रूकमुदीन गांव के सरपंच है। रूकमुदीन की शादी 19 अप्रेल को हुई थी, जबकि 20 अप्रेल को कालू के बेटे अंसार की शादी थी।