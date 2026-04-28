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Rajasthan News : पत्नी कूदी कुएं में, बचाने उतरे पति और देवर की मौत, जानें क्यों और कैसे हुआ रूह कंपा देने वाला हादसा?

पति से झगड़े के बाद नाराज पत्नी ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए उतरे पति और उसके छोटे भाई (देवर) की कुएं में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई।

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भरतपुर

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Nakul Devarshi

Apr 28, 2026

File PIC

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राजस्थान के भरतपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। कामां कस्बे के पास स्थित बादीपुर गांव में सोमवार की रात मौत का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा गांव सन्न रह गया। एक मामूली घरेलू कहासुनी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक घर के दो चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। पति से नाराज होकर पत्नी ने जान देने के लिए कुएं में छलांग लगाई, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में पति और देवर खुद मौत के आगोश में समा गए।

आधी रात का वो 'खौफनाक' विवाद

जानकारी के अनुसार, बादीपुर निवासी रविंद्र का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आपा खो चुकी पत्नी ने घर के पास बने एक पुराने कुएं की ओर दौड़ लगा दी और उसमें कूद गई।

  • बचाने की कोशिश: पत्नी को डूबता देख रविंद्र ने उसे बचाने के लिए तुरंत कुएं में छलांग लगा दी।
  • भाई का फर्ज: भाई और भाभी को संकट में देख छोटा भाई रोहित उर्फ तैजी भी बिना सोचे-समझे कुएं में उतर गया।
  • कुएं में बिछा था मौत का जाल: कुआं काफी पुराना था और काफी समय से बंद रहने के कारण उसमें जहरीली गैस जमा हो चुकी थी। जैसे ही दोनों भाई नीचे पहुँचे, गैस के प्रभाव से उनका दम घुटने लगा।

चीख-पुकार और ग्रामीणों का रेस्क्यू

आधी रात को कुएं के पास मची चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी के सहारे तीनों को बाहर निकाला और तुरंत राजकीय उपजिला अस्पताल कामां पहुँचाया।

  1. दो भाइयों की मौत: अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने रविंद्र और उसके छोटे भाई रोहित को मृत घोषित कर दिया।
  2. पत्नी की हालत गंभीर: पत्नी को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया है, जहाँ डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

पुलिस की जांच और 'जहरीली गैस' का शक

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। ग्रामीणों का कहना है कि कुआं दशकों पुराना है और उसमें अक्सर जहरीली गैस बन जाती है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या मौत केवल गैस से हुई या कुएं में गिरने से लगी चोटों के कारण। इस हादसे ने बादीपुर गांव में मातम फैला दिया है, जहाँ एक साथ दो भाइयों की अर्थी उठेगी।

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Published on:

28 Apr 2026 10:35 am

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