Rajasthan News : पत्नी कूदी कुएं में, बचाने उतरे पति और देवर की मौत, जानें क्यों और कैसे हुआ रूह कंपा देने वाला हादसा?

राजस्थान के भरतपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। कामां कस्बे के पास स्थित बादीपुर गांव में सोमवार की रात मौत का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा गांव सन्न रह गया। एक मामूली घरेलू कहासुनी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक घर के दो चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। पति से नाराज होकर पत्नी ने जान देने के लिए कुएं में छलांग लगाई, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में पति और देवर खुद मौत के आगोश में समा गए।