Rajasthan News : पत्नी कूदी कुएं में, बचाने उतरे पति और देवर की मौत, जानें क्यों और कैसे हुआ रूह कंपा देने वाला हादसा?

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राजस्थान के भरतपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। कामां कस्बे के पास स्थित बादीपुर गांव में सोमवार की रात मौत का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा गांव सन्न रह गया। एक मामूली घरेलू कहासुनी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक घर के दो चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। पति से नाराज होकर पत्नी ने जान देने के लिए कुएं में छलांग लगाई, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में पति और देवर खुद मौत के आगोश में समा गए।
जानकारी के अनुसार, बादीपुर निवासी रविंद्र का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आपा खो चुकी पत्नी ने घर के पास बने एक पुराने कुएं की ओर दौड़ लगा दी और उसमें कूद गई।
आधी रात को कुएं के पास मची चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी के सहारे तीनों को बाहर निकाला और तुरंत राजकीय उपजिला अस्पताल कामां पहुँचाया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। ग्रामीणों का कहना है कि कुआं दशकों पुराना है और उसमें अक्सर जहरीली गैस बन जाती है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या मौत केवल गैस से हुई या कुएं में गिरने से लगी चोटों के कारण। इस हादसे ने बादीपुर गांव में मातम फैला दिया है, जहाँ एक साथ दो भाइयों की अर्थी उठेगी।
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