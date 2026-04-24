नदबई ज्वेलर हत्याकांड: तहसील, बाजार और स्कूल बंद…अभी तक कातिलों का पता नहीं, हाथ में तख्तियां लिए न्याय मांग रहे पत्नी-बच्चे

सुबह से ही नदबई के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापार महासंघ के आह्वान पर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखीं। केवल बाजार ही नहीं, बल्कि कृषि उपज मंडी और क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थान भी विरोध स्वरूप बंद रहे। कस्बे की सड़कों पर चहल-पहल की जगह केवल पुलिस की गाड़ियां और प्रदर्शनकारियों के जत्थे नजर आए।