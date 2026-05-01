मजदूर दिवस पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला : राजस्थान में सबसे कम मजदूरी, CM भजनलाल को लिखा पत्र

अशोक गहलोत ने कहा कि इवेन पूरे देश के अंदर सिर्फ राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून पास किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा कि यह कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए तो आप सोच सकते हो। राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी उसकी पहल को देश और दुनिया में पहचान मिली थी। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और इन्होंने उस कानून को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ना नियम बनाए, ना उनकी रक्षा कर रहे, रोज अखबार में आता है उनकी स्थिति क्या है। आज भी आया होगा। राजस्थान के अंदर स्थिति बहुत गंभीर है। उस पर ध्यान देना चाहिए।