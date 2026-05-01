1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मजदूर दिवस पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला : राजस्थान में सबसे कम मजदूरी, CM भजनलाल को लिखा पत्र

Labour Day : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सभी मेहनतकश श्रमिक भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अशोक गहलोत ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 01, 2026

Ashok Gehlots big attack on Labour Day Rajasthan Govt Lowest Wages in India Wrote Letter to CM Bhajanlal
Play video

अशोक गहलोत व सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

Labour Day : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर देश के नवनिर्माण में अपना पसीना बहाने वाले सभी मेहनतकश श्रमिक भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रम ही राष्ट्र की असली शक्ति है। आज समय की मांग है कि श्रमिकों को न केवल सम्मान मिले, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसके लिए न्यूनतम आय में वृद्धि और मनरेगा को और अधिक सशक्त बनाना अनिवार्य है।

हमारी सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर 'शहरी रोजगार गारंटी योजना' शुरू कर श्रमिकों को संबल प्रदान किया था। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी जी की न्यूनतम आय योजना (NYAY) को धरातल पर उतारा जाए, ताकि हर श्रमिक की आय में वास्तविक वृद्धि हो और उनके जीवन में एक ठोस, सकारात्मक बदलाव आ सके।

कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने मजदूर दिवस के मौके पर मीडिया से अपने विचार साझा किए। अशोक गहलोत ने कहाकि आज अंतरराष्ट्रीय मई दिवस है, मजदूरों का दिवस है और इसीलिए कहा गया था उस जमाने के अंदर दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आज उसके बावजूद भी जो हालात हैं, बहुत गंभीर हैं। जो मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो भी मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है।

मालिक की ड्यूटी, अपने मजदूरों का रखें ख्याल

अशोक गहलोत ने कहा नोएडा में आप ने देखा कि तमाशा कितना बड़ा हो गया। किस प्रकार से लोग सड़कों पर आ गए यह सरकार को एक वार्निंग है कि वो अपने आप के अंदर कि किस प्रकार से मजदूरों का ख्याल रखें। मालिक की ड्यूटी है कि वो अपने मजदूरों का ख्याल रखें। नैतिक रूप से खुद की जिम्मेवारी बनती है। उसके अभाव के अंदर यह स्थिति बनती है। पूरे मुल्क में बहुत चिंताजनक स्थिति है।

राजस्थान में मजदूरी में सबसे कम

अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान की तो स्थिति और खराब है। देश में मजदूरी में सबसे नीचे जो राज्य उसमें राजस्थान का नाम आता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आपको मजदूरी बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रदेश के अंदर राजस्थान में मजदूरों, श्रमिकों के अंदर, शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे।

सिर्फ राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून किया था पास

अशोक गहलोत ने कहा कि इवेन पूरे देश के अंदर सिर्फ राजस्थान ने गिग वर्कर्स का कानून पास किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा कि यह कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए तो आप सोच सकते हो। राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी उसकी पहल को देश और दुनिया में पहचान मिली थी। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और इन्होंने उस कानून को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ना नियम बनाए, ना उनकी रक्षा कर रहे, रोज अखबार में आता है उनकी स्थिति क्या है। आज भी आया होगा। राजस्थान के अंदर स्थिति बहुत गंभीर है। उस पर ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी की स्थिति है नाजुक

सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों से आज होने वाली मुलाकात पर अशोक गहलोत ने कहा कि सिलिकोसिस बीमारी की स्थिति बहुत ही नाजुक है। वहां पर माइनिंग मालिक की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों को उनके प्रोटेक्शन के लिए पाबंद करें। मास्क लगाना है या आजकल अन्य तरह के कई उपकरण भी आ गए। कई तरह की गाइडलाइन आ गई है। जो मजदूर उनको फॉलो करें, उसी को वहां पर रखें।

मजदूर खुद भी करता है गलती

मजदूर खुद भी कभी गलती करता है। वह लापरवाही करता है। क्या फर्क पड़ेगा मास्क नहीं लगाऊं तो, जब बीमारी हो जाती है उसके बाद में उसका मरना निश्चित है। उसको ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, उसके मुंह पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगती है और वह जब तक जिंदा रहता है, घरवाले तड़पते रहते हैं। आखिर में जान चली जाती है और मरना भी बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के तो वह सांस ले नहीं पाता है। पूरे फेफड़े खराब हो जाते हैं।

बीमारी हुई क्यों? मेन बात यह है

राजस्थान और देश में भी पहले इस बीमारी को टीबी की बीमारी समझ कर इलाज किया जाता था। राजस्थान सरकार ने पहल कर बताया कि यह बीमारी सिलिकोसिस बीमारी है। हमारी सरकार जब जब आई हमने पैकेज दिए और ₹5 लाख मिलते हैं। पर ₹5 लाख से क्या हो, जिंदगी चली गई। पर यह बीमारी हुई क्यों किसी को? मेन बात यह है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को चाहिए इन तमाम बातों पर ध्यान दें। मैं गया था सिकंदरा के अंदर एक गांव के अंदर, डेढ़ सौ महिलाएं वहां पर थी, और मैंने हाथ खड़े करवाएं, सब विधवाएं थी। आज जिस गांव में जा रहा हूं, भरतपुर के अंदर, वहां भी कहते हैं कि कितनी विधवाएं हो गई है कोई सोच नहीं सकता। क्या बीतती होगी उनके परिवार पर? आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि एक महिला वो विधवा हो जाए, उसके घर में क्या बीतती होगी।

राजस्थान में सिलिकोसिस बीमारी भी बने इश्यू

तो इस प्रकार से मैं चाहता हूं यह सिलिकोसिस बीमारी का भी इश्यू बने राजस्थान के अंदर, सरकार आगे आए क्योंकि जहां जहां माइनिंग हो रही है वहां सभी जगह लगभग यह स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैंने तय किया कि जहां जहां यह सिलिकोसिस की शिकायत आएगी, मैं खुद भी कई जगह जाऊंगा, लोगों को जागृत भी करेंगे और सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे।

4 तारीख के परिणाम आने दो - अशोक गहलोत

जातिगत जनगणना की घोषणा की लेकिन कोई दिशा-निर्देश अभी तक नहीं आया इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि अब यह तो देखो यह जो चार तारीख के परिणाम आने दो, उसके बाद में यह क्या फैसले करते हैं देखेंगे।

एग्जिट पोल में कोई दम नहीं - अशोक गहलोत

एग्जिट पोल को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल पर कोई विश्वास करता नहीं है। कभी सच भी होते हैं, कभी असत्य हो जाते हैं। कोई दम नहीं है।

ये भी पढ़ें

Rail Traffic : उदयपुर की जनता को जल्द मिलेगी बड़ी सुविधा, उमरड़ा से देबारी तक रेल लाइन की दोहरीकरण प्रक्रिया हुई तेज
उदयपुर
Rail Decision Udaipur public get a big facility soon Umarda to Debari railway line Doubling Process fast

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 11:38 am

Published on:

01 May 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मजदूर दिवस पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला : राजस्थान में सबसे कम मजदूरी, CM भजनलाल को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Family Court Verdict: ‘I Love You Jaan’ बना तलाक की वजह, 10 साल पुरानी शादी खत्म

Jaipur Family Court Verdict
जयपुर

दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गूंजेगी दिव्या मदेरणा की आवाज, राजस्थान की पहली महिला जो वहां देंगी स्पीच

Divya Maderna
जयपुर

Jaipur News: स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाला पोज बनाकर लड़की ने बस के आगे किए स्टंट, कुछ देर बाद ही उड़ गए होश

Girl performing Statue of Liberty pose on moving Bullet bike in Jaipur
जयपुर

Rajasthan Politics : क्या गैस के बाद अब पेट्रोल-डीजल में होगी भारी बढ़ोतरी? महंगाई के झटके पर कांग्रेस का दावा, गरमाई सियासत 

Commercial Gas Price Hike
जयपुर

Jobs: सरकारी कॉलेजों में संविदा पर 3540 भर्ती शुरू, 5 मई से आवेदन, मिलेगा 28,850 रुपए मासिक वेतन

Govt College Jobs
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.