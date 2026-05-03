3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नहीं पता था राह में लटक रही ‘मौत’, आंधी-तूफान के बीच तारों से उलझी बाइक में लगी आग, करंट लगने से दर्दनाक मौत

राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह-रात आए तेज अंधड़ ने शहर को बंधक बना दिया। जमीन पर झूलते बिजली के तारों में एक बाइक सवार उलझ गया, तारों में करंट होने के कारण बाइक में आग लग गई और यूनुस की बुरी तरह झुलसने से मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

May 03, 2026

Jaipur Storm

मृतक यूनुस, जयसिंहपुरा निवासी (पत्रिका फोटो)

जयपुर: तेज अंधड़ और बारिश ने शनिवार शाम जहां एक ओर शहर को थाम रखा था। वहीं, एक जिंदगी घर लौटने की जल्दी में थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधेरी राह में मौत उसके इंतजार में झूल रही है।

बता दें कि जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में रात साढ़े आठ बजे तेज हवा से जमीन तक झूलते बिजली के तारों में उलझकर बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक बिजली के लटकते तारों की चपेट में आ गई और उसमें आग लग गई।

पुलिस के अनुसार, खोह नागोरियान निवासी यूनुस (52) हैंडीक्रॉफ्ट का काम करता था और जामडोली से घर लौट रहा था। काका कॉम्पलेक्स के पास झूलते तारों में बाइक उलझ गई। तारों में करंट होने के कारण बाइक में आग लग गई और युनुस झुलस गया।

आसपास मौजूद लोगों ने उसे एसएमएस अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

यानी मरम्मत के नाम पर लीपापोती

प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि डिस्कॉम की लापरवाही से बाइक सवार अकाल मौत का शिकार हो गया। डिस्कॉम आए दिन लाइनों की मरम्मत के नाम पर शटडाउन लेता है। फिर तेज हवा से तार जमीन तक कैसे लटक गए? ये मरम्मत में लीपापोती का ही नतीजा है।

एईएन राहुल माथुर साढ़े 11 बजे बाद मौके पर पहुंचे। एसई उत्तर सर्कल अशोक रावत ने कहा कि अंधड़ के दौरान ही तार टूट कर जमीन पर गिरा होगा, जांच कर रहे हैं।

इधर दीवार गिरने से युवक घायल

नारायण विहार थाना इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से एक मजदूर एटा (यूपी) निवासी जीवन सिंह घायल हो गया। हादसा 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी में हुआ।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद साथियों ने उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। मामलों की जांच में जुटी है। वहीं, अंधड़ के दौरान नाहरगढ़ रोड पर एक मकान की दीवार का कुछ हिस्सा नीचे खड़ी कार पर गिर गया।

ये भी पढ़ें

बलात्कार केस में फंसे IG किशन सहाय मीणा पर सरकार का बड़ा एक्शन, महिला ने लगाए गंभीर आरोप
जयपुर
IG Kishan Sahay Meena APO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 10:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नहीं पता था राह में लटक रही ‘मौत’, आंधी-तूफान के बीच तारों से उलझी बाइक में लगी आग, करंट लगने से दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की भीषण गर्मी में क्या आपका AC भी बन सकता है 'बम'? इन 5 गलतियों से विवेक विहार जैसा हो सकता है ब्लास्ट!

झुलसा हुआ एयर कंडीशनर और राजस्थान की भीषण गर्मी को दर्शाता हुआ इन्फोग्राफिक
जयपुर

बलात्कार केस में फंसे IG किशन सहाय मीणा पर सरकार का बड़ा एक्शन, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

IG Kishan Sahay Meena APO
जयपुर

Babulal Bairwa Death : पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा के निधन से अशोक गहलोत दुखी, सचिन पायलट ने कही बड़ी बात

Kathumar Alwar former MLA Babulal Bairwa death Ashok Gehlot sad said political and social life Irreparable loss
जयपुर

Rajasthan Politics : 4 बार के विधायक बाबूलाल बैरवा का जयपुर में निधन, जानें निर्दलीय से लेकर कांग्रेस-BJP तक कैसा रहा उनका रोमांचक सफर?

पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा - File PIC
जयपुर

चेयरमैन की Whatsapp DP देख अकाउंटेंट ने ट्रांसफर कर दिए 5.30 करोड़, जयपुर पुलिस ने खोला ठगी का ऐसा राज कि उड़ जाएंगे होश

Jaipur Cyber Crime
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.