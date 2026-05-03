नहीं पता था राह में लटक रही ‘मौत’, आंधी-तूफान के बीच तारों से उलझी बाइक में लगी आग, करंट लगने से दर्दनाक मौत

प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि डिस्कॉम की लापरवाही से बाइक सवार अकाल मौत का शिकार हो गया। डिस्कॉम आए दिन लाइनों की मरम्मत के नाम पर शटडाउन लेता है। फिर तेज हवा से तार जमीन तक कैसे लटक गए? ये मरम्मत में लीपापोती का ही नतीजा है।