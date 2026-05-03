नकली दवाओं के ऑनलाइन कारोबार के खिलाफ केमिस्टों का हल्लाबोल: 20 मई को दवा दुकानें बंद रखने की चेतावनी

जयपुर। देश में पैर पसार रहे ऑनलाइन दवा कारोबार और नकली दवाओं की बढ़ती सप्लाई के विरोध में केमिस्टों ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। राजस्थान केमिस्ट एलायंस और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ई-फार्मेसी पर लगाम नहीं लगाई तो आगामी 20 मई को देशभर के दवा विक्रेता अपनी दुकानें बंद रखेंगे। केमिस्टों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेची जा रही हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।