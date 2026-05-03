कोटपूतली: बस इतना कहा कि ‘गाड़ी में सोओ मत’, युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, घर में घुसकर दिखाई पिस्टल

थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि पीड़ित सुमित शर्मा की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।