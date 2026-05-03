Metro Expansion: आ गई खुशखबरी, जयपुर में बनेगा 12 किमी कॉरिडोर, 10 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे, जल्द शुरू होगा निर्माण

Smart City Jaipur: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राजधानी जयपुर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर काम में तेजी आ गई है। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRC) ने फेज-2 के तहत महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए 918.04 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी कर दिया है। इसके साथ ही शहर में आधुनिक और सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार मिलने का रास्ता साफ हो गया है।