Rajasthan Politics : न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हास्य कलाकार पन्या सेपट, अब मिला सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘सपोर्ट’, जानें क्या हुई बात?      

अपनी कॉमेडी से कई वर्षों तक सबको हंसाने वाले पन्या सेपट (दीपक मीणा) आज खुद गहरे शोक में हैं। उनके जवान बेटे गोदीप मीणा की हत्या के बाद से वे न्याय की गुहार लिए दर-दर भटक रहे हैं। अब इस मामले में पन्या सेपट ने शनिवार को जयपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाक़ात की, जिसके बाद सांसद ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है।