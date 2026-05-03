Rajasthan Politics : क्या जानते हैं ‘ऑक्सफोर्ड’ में पहनी दिव्या मदेरणा की इस खास जैकेट का राज़? दिलचस्प है इसके पीछे छिपी कहानी

राजस्थान की पूर्व विधायक और एआईसीसी सचिव दिव्या मदेरणा का हालिया यूके दौरा केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सांस्कृतिक क्रांति का गवाह बन गया। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मंच पर जब दिव्या ने अपनी बात रखी, तो पूरी दुनिया की नज़रें उनकी खास जैकेट पर टिक गईं। दिव्या ने अब खुद इस जैकेट के पीछे छिपे उस मर्म और संघर्ष का खुलासा किया है, जो पश्चिमी राजस्थान के धोरों से जुड़ा है।