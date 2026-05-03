Rajasthan Weather Alert: 70KM की रफ्तार से आएगा ‘महातूफान’! 4 से 10 मई तक आंधी और आकाशीय बिजली का ‘डबल अटैक’

जहां एक तरफ तूफान का डर है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासियों को Heatwave से बड़ी राहत मिलने वाली है। अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। लू के थपेड़ों से परेशान लोगों के लिए यह बारिश सुकून लेकर आएगी, लेकिन आंधी की वजह से सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान के अधिकतर जिलों में अब तापमान करीब चालीस डिग्री के नजदीक रहने वाला है। दस मई तक ऐसा ही संभव है। उसके बाद फिर से हीटवेव की चेतावनी जारी है। इस दौरान तापमान फिर से चालीस से 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा जा सकता है। जैसलमेर, बाड़मेर , जोधपुर जैसे शहरों में इस साल की सबसे भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है।