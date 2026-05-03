खबर ज़रा हटके : चीन के शंघाई में अशोक गहलोत का ‘बर्थडे सेलिब्रेशन’, जानें किस ऐतिहासिक जगह पर हुई केक कटिंग? देखें VIDEO

शंघाई का यू गार्डन (Yu Garden), जिसे "युयुआन" के नाम से भी जाना जाता है, चीन के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत शास्त्रीय उद्यानों में से एक है। 400 साल से भी अधिक पुराना यह उद्यान मिंग राजवंश (Ming Dynasty) की वास्तुकला और जियांगनान (Jiangnan) शैली के लैंडस्केपिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह उद्यान लगभग 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में फैला हुआ है और इसमें 40 से अधिक दर्शनीय स्थल हैं।