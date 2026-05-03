Solar Electricity : राजस्थान के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, इन 3 वजह से नहीं मिल सकेगी सस्ती बिजली!

बिजली कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल के पहले पखवाड़े में करीब 47 लाख यूनिट बिजली बेकार चली गई। दिन के समय मांग से ज्यादा उत्पादन होने, ग्रिड क्षमता और स्टोरेज की कमी के कारण अलग-अलग दिन 15 से 64 फीसदी तक सोलर उत्पादन रोकना पड़ा। चिंता यह भी है कि सस्ती सोलर बिजली उपलब्ध होते हुए भी उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाई। वहीं, प्रदेश में हर दिन 10 से 12 मेगावाट नई सोलर क्षमता जुड़ रही है। ऐसे में यदि इस बिजली को स्टोरेज करने का मैकेनिज्म जल्द विकसित नहीं होता है, तो आने वाले समय में सोलर ‘ओवरफ्लो’ संकट और गहराने की आशंका है।