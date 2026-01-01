गांधी भवन में सर्वधर्म प्रार्थना, बापू को याद कर लिया सत्य-अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प

gandhi bhavan sarva dharma prayer meet
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सत्य, अहिंसा और मानवता के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को गांधी भवन में गरिमामयी 'सर्वधर्म प्रार्थना सभा' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रबुद्धजनों ने बापू के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूरा वातावरण बापू के प्रिय भजनों और शांति के संदेशों से गुंजायमान रहा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पद्म विजय दत्त श्रीधर ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे वर्तमान समय की हर समस्या का समाधान हैं। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों को आत्मसात करने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि आर.के. पालीवाल ने बापू के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
मुख्य वक्ता, गांधी विचारक एवं साहित्यकार पराग मांदले ने कहा कि गांधी जी ने पूरे विश्व को प्रेम और करुणा का जो पाठ पढ़ाया, वह अद्वितीय है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच की सक्रिय भागीदारी रही। मंच के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान हारून, उपाध्यक्ष पंडित महेंद्र शर्मा और मुजाहिद मोहम्मद खान ने बापू की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने समाज में बढ़ती दूरियों को पाटने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों को एकमात्र विकल्प बताया।
प्रार्थना सभा में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी परंपरा के अनुसार शांति पाठ किया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंतिम चरण में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, महेश सक्सेना, दयाराम नामदेव सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, गांधीवादी कार्यकर्ता और छात्र उपस्थित रहे।
