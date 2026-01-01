गांधी भवन में सर्वधर्म प्रार्थना, बापू को याद कर लिया सत्य-अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प

मुख्य वक्ता, गांधी विचारक एवं साहित्यकार पराग मांदले ने कहा कि गांधी जी ने पूरे विश्व को प्रेम और करुणा का जो पाठ पढ़ाया, वह अद्वितीय है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच की सक्रिय भागीदारी रही। मंच के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान हारून, उपाध्यक्ष पंडित महेंद्र शर्मा और मुजाहिद मोहम्मद खान ने बापू की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने समाज में बढ़ती दूरियों को पाटने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों को एकमात्र विकल्प बताया।