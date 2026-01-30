30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

एमपी के दो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, एक कर्मचारी ​को बर्खास्त किया, मची खलबली

MP Ayushman - योजना में घोटाले में सख्त कार्रवाई, महाप्रबंधक और PA को निलंबित किया, 5 अस्पतालों की मान्यता भी निरस्त

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 30, 2026

MP Ayushman Department suspends two officers

MP Ayushman Department suspends two officers (फोटो- सोशल मीडिया)

MP Ayushman - मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत योजना में घोटाले में सख्त कार्रवाई की गई है। आयुष्मान के महाप्रबंधक यानि GM और CEO के PA को निलंबित कर दिया गया है जबकि एक आयुष्मान मित्र को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में 5 अस्पतालों की मान्यता भी निरस्त की गई है। बड़े अधिकारियों के निलंबन और कर्मचारी की बर्खास्तगी से विभाग में खलबली मच गई है।

आयुष्मान भारत योजना में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। अस्पतालों में व्यापक अनियमितताएं की जा रहीं हैं। अपात्र अस्पतालों से लाखों रुपए लेकर उन्हें आयुष्मान योजना में इम्पैनल्ड करने का काम किया जा रहा है।

आयुष्मान के महाप्रबंधक इंद्रजीत सिकरवार निलंबित

व्यापक शिकायतें सामने आने के बाद सरकार सक्रिय हुई। विभाग के भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी पर सख्ती दिखाई गई है।
मध्यप्रदेश में आयुष्मान के महाप्रबंधक (ऑपरेशनल) इंद्रजीत सिकरवार को निलंबित कर दिया गया है। सीईओ योगेश भरसट के पीए छोटेलाल सिंह पर भी निलंबन की गाज गिरी है। इतना ही नहीं, आयुष्मान मित्र संदीप सिंह की तो सेवाएं ही समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 5 अस्पतालों की मान्यता भी रद्द कर दी गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार महाप्रबंधक इंद्रजीत सिकरवार और पीए छोटेलाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कुछ अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है।

सभी अस्पताल राजधानी भोपाल के

आयुष्मान योजना कर्मचारी, अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही 5 अस्पतालों की मान्यता रद्द की गई है। सभी अस्पताल राजधानी भोपाल के हैं।

Updated on:

30 Jan 2026 05:55 pm

Published on:

30 Jan 2026 05:53 pm

