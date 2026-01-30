एमपी के दो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, एक कर्मचारी ​को बर्खास्त किया, मची खलबली

MP Ayushman - मध्यप्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत योजना में घोटाले में सख्त कार्रवाई की गई है। आयुष्मान के महाप्रबंधक यानि GM और CEO के PA को निलंबित कर दिया गया है जबकि एक आयुष्मान मित्र को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में 5 अस्पतालों की मान्यता भी निरस्त की गई है। बड़े अधिकारियों के निलंबन और कर्मचारी की बर्खास्तगी से विभाग में खलबली मच गई है।