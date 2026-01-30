MP के पुलिसकर्मियों के लिए बदली व्यवस्था, छुट्टी के लिए देना होगा ऑनलाइन आवेदन

ई-एचआरएमएस के जरिए पुलिसकर्मी अब अपनी सालाना गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। वह एक क्लिक से अपने पर्सनल रिकॉर्ड, सजा और इनाम जैसी चीजें देख सकेंगे। छुट्टियों के लिए किए जाने आवेदन भी ऑनलाइन होंगे। नया सिस्टम अंदरूनी प्रोसेस को काफी आसान बनाएगा। इससे पहले ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई छुट्टी के अप्लाई करता था तो वह रिक्वेस्ट यूनिट हेड से पीएचक्यू या संबंधित बाबू के पास फाइल जाती थी। जिसमें काफी समय बर्बाद जाता था। अब नई सुविधा से काम तुरंत हो पाएगा।