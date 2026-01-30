30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

MP के पुलिसकर्मियों के लिए बदली व्यवस्था, छुट्टी के लिए देना होगा ऑनलाइन आवेदन

MP News: मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 30, 2026

MP News

एआई जनरेटेड फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगले यानी फरवरी महीने से छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले पुलिसकर्मियों को अब लिखित में आवदेन नहीं होगा। साथ ही सर्विस बुक में अपनी सजा समेत कई अन्य काम कर सकेंगे। बता दें कि, सर्विस बुक को डिजिटलाइज्ड करने का काम अंतिम चरण में है।

1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड हुआ अपलोड

अभी तक एक लाख से अधिक पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड ई-एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इस सुविधा का पहला चरण फरवरी महीने के पहले हफ्ते से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस) काम करना बंद हो चुका है। जिसके कारण एक नया डिजिटल संग्रह बनाना पड़ा। जिसमें प्रदेश के 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को फायदा पहुंचेगा।

कई पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड चढ़ाना बाकी

जानकारी के अनुसार, 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों के डिटेल रिकॉर्ड में अपलोड किए जा चुके हैं। वहीं, 2 हजार के आसपास पुलिसकर्मियों की डिटेल अपलोड होना बाकी हैं। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले ही हफ्ते से छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और साथ ही ऑनलाइन मंजूरी भी मिलेगी।

ई-एचआरएमएस में सारी चीजें एकसाथ

ई-एचआरएमएस के जरिए पुलिसकर्मी अब अपनी सालाना गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। वह एक क्लिक से अपने पर्सनल रिकॉर्ड, सजा और इनाम जैसी चीजें देख सकेंगे। छुट्टियों के लिए किए जाने आवेदन भी ऑनलाइन होंगे। नया सिस्टम अंदरूनी प्रोसेस को काफी आसान बनाएगा। इससे पहले ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई छुट्टी के अप्लाई करता था तो वह रिक्वेस्ट यूनिट हेड से पीएचक्यू या संबंधित बाबू के पास फाइल जाती थी। जिसमें काफी समय बर्बाद जाता था। अब नई सुविधा से काम तुरंत हो पाएगा।

भोपाल / MP के पुलिसकर्मियों के लिए बदली व्यवस्था, छुट्टी के लिए देना होगा ऑनलाइन आवेदन
