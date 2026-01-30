एमपी के 2 लाख संविदाकर्मियों के लिए सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, महासम्मेलन में पहुंचे

सीएम मोहन यादव
Contract workers- मध्यप्रदेश के संविदा अधिकारी, कर्मचारी एक बार फिर लामबंद हुए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेशभर के संविदाकर्मी शुक्रवार को भोपाल में आ जुटे। टीटी नगर के न्यू दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने संविदा अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन में बड़ी घोषणा की। उन्होंने सन 2023 की संविदा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन का ऐलान किया। सीएम डॉ मोहन यादव ने संविदा कर्मचारियों को ‘हनुमान’ बताते हुए कहा कि जिस तरह श्री राम को हनुमानजी की जरूरत है, वैसे ही हमें आप लोगों की जरूरत है। उन्होंने संविदाकर्मियों को दिल से काम करने वालों का समूह भी बताया।
संविदा संयुक्त संघर्ष मंच और संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले यह महासम्मेलन आयोजित किया गया है। यहां मुख्य रूप से संविदा नीति 2023 पर पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन की मांग की गई।
सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में संविदाकर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में आपका योगदान है। सरकार गंभीरतापूर्वक आपके साथ है। जितना हो सकेगा, उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने संविदाकर्मियों के समक्ष संविदा नीति 2023 के पूर्ण क्रियान्वयन करने का ऐलान किया। नीति लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग और मोर्चा पदाधिकारियों की समिति बनेगी। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण 50 प्रतिशत लागू हो चुकी है, इसे और लागू करेंगे। विसंगतियों को दूर करेंगे। सीएम मोहन यादव ने सभी विभागों के PS को संविदाकर्मियों की मांगें बताने का भी भरोसा दिलाया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग