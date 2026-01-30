यूरोप से MP क्यों आ रहे दुनिया के सबसे बड़े पक्षी… क्या ये है कोई संकेत?

vulture in MP world largest birds big indication for forests(patrika creative)
Vulture in MP: मध्यप्रदेश का नौरादेही टाइगर रिजर्व इन दिनों सिर्फ बाघों के लिए नहीं, बल्कि एक अनोखे मेहमान के लिए भी चर्चा में है। हर साल सर्दियों के मौसम में यूरोप और हिमालयी क्षेत्रों से करीब 7 हजार किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सिनेरियस वल्चर यहां पहुंचते हैं। यही कारण है कि नौरादेही अब सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं, बल्कि प्रवासी गिद्धों का सुरक्षित ठिकाना भी बन चुका है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग