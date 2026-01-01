भोपाल में सोशल ग्रुप पार्श्वनाथ ने पंजाबी थीम पर मनाया उत्सव, ‘अनेकता में एकता’ का संदेश

थीम के अनुसार, ग्रुप के पुरुष सदस्य पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और आकर्षक पंजाबी पगड़ी पहने हुए थे, वहीं महिला सदस्य रंग-बिरंगे पटियाला सूट और बालों में परांदा सजाकर पंजाब की 'मुटियार' के रूप में नजर आईं। पंजाबी गीतों की थाप पर सदस्यों ने जमकर भांगड़ा और गिद्धा किया, जिससे माहौल उत्सवमय हो गया। खान-पान में भी पंजाब का खास जायका घुला रहा, जहां सभी ने मिलजुल कर विभिन्न प्रकार के पंजाबी व्यंजनों का आनंद लिया।