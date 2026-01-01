30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

भोपाल में सोशल ग्रुप पार्श्वनाथ ने पंजाबी थीम पर मनाया उत्सव, ‘अनेकता में एकता’ का संदेश

mp news: पंजाबी थीम पर आधारित इस आयोजन में जैन समाज के युवक-युवतियों ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित किया।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 30, 2026

parshwanath social group

parshwanath social group punjabi theme event

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कुराना जिनालय परिसर में सोशल ग्रुप पार्श्वनाथ द्वारा एक अनूठे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाबी थीम पर आधारित इस आयोजन में जैन समाज के युवक-युवतियों ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हुए 'अनेकता में एकता' की जीवंत मिसाल पेश की। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर पंजाबी संस्कृति के उल्लास और उत्साह से सराबोर नजर आया।

भक्ति के साथ हुआ आयोजन का शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में हुई। ग्रुप के अध्यक्ष मनोज जैन 'मन्नू' ने बताया कि उत्सव के प्रारंभ में सभी सदस्यों ने भगवान आदिनाथ की प्राचीन प्रतिमा के समक्ष सामूहिक पूजन किया। इस दौरान समाज के सभी परिवारों के मंगलमय जीवन और देश में खुशहाली व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई।

भांगड़ा और पंजाबी व्यंजनों का लुत्फ

थीम के अनुसार, ग्रुप के पुरुष सदस्य पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और आकर्षक पंजाबी पगड़ी पहने हुए थे, वहीं महिला सदस्य रंग-बिरंगे पटियाला सूट और बालों में परांदा सजाकर पंजाब की 'मुटियार' के रूप में नजर आईं। पंजाबी गीतों की थाप पर सदस्यों ने जमकर भांगड़ा और गिद्धा किया, जिससे माहौल उत्सवमय हो गया। खान-पान में भी पंजाब का खास जायका घुला रहा, जहां सभी ने मिलजुल कर विभिन्न प्रकार के पंजाबी व्यंजनों का आनंद लिया।

खेलकूद और सम्मान समारोह

कार्यक्रम को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए बच्चों और बड़ों के लिए बाल गेम, बैलून गेम सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ग्रुप के अध्यक्ष मनोज मन्नू, सचिव प्रभात बचपन और कोषाध्यक्ष आलोक हैप्पी ने विजेता प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनका बहुमान किया।

वरिष्ठ सदस्यों की रही गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर ग्रुप के परम संरक्षक प्रमोद हिमांशु, निवर्तमान अध्यक्ष विपिन एमपीटी, पूर्व अध्यक्ष सुनील पब्लिशर्स, मनीष आरएम, और मुख्य सूत्रधार दीपक सोगानी सहित प्रबंध समिति के अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों सदस्य सपरिवार उपस्थित रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक दीपराज, अनूप सिंघई, अनिल अलका और प्रमीत अजमेरा सहित पूरी टीम ने व्यवस्थाएं संभालीं।

Published on:

30 Jan 2026 09:03 pm

