भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Bhopal MLA - एमपी की राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा सीट के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। देश की शीर्ष अदालत ने फिलहाल विधायक को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। विधायक आरिफ मसूद के भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और वरुण तन्खा ने विधायक आरिफ मसूद का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।