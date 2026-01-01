मौसम ने लिया यू टर्न: 1 और 2 जनवरी को होगी भारी बारिश, 5 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तर पाकिस्तान एवं संलग्न पंजाब क्षेत्र पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसके साथ मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तरों में एक ट्रफ माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर लगभग देशांतर 71° पूर्व के साथ, अक्षांश 27° उत्तर के उत्तर में बना हुआ है। इसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक्टिव है। जिसका असर ग्वालियर-चंबल इलाकों में दिख रहा है। उत्तर भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 222 किमी /घंटे की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभावी है।