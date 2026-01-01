1 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

मौसम ने लिया यू टर्न: 1 और 2 जनवरी को होगी भारी बारिश, 5 जिलों में अलर्ट

Rain Alert: नए साल में मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 01, 2026

rain alert

फोटो- पत्रिका

Rain Alert: साल 2025 में मानसून सीजन काफी अच्छा बीता। उस दौरान जमकर बारिश देखने को मिली। अब साल 2026 की शुरुआत से बारिश ने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं। जिसका असर मध्यप्रदेश में भी देखा जा रहा है। गुरुवार को ग्वालियर में बूंदाबांदी देखने को मिली। जिसके कारण ठिठुरन और बढ़ गई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

साल की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड

साल 2026 के पहले दिन ही कोहरे और ठंड का असर देखने को मिला। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, मैहर, उमरिया, शहडोल, इंदौर, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, मंडला और डिंडौरी जिलों में कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में बारिश का अनुमान है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ, ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तर पाकिस्तान एवं संलग्न पंजाब क्षेत्र पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसके साथ मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडलीय स्तरों में एक ट्रफ माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर लगभग देशांतर 71° पूर्व के साथ, अक्षांश 27° उत्तर के उत्तर में बना हुआ है। इसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक्टिव है। जिसका असर ग्वालियर-चंबल इलाकों में दिख रहा है। उत्तर भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 222 किमी /घंटे की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभावी है।

कोहरे के कारण दिल्ली और ग्वालियर की ओर से आने वाली ट्रेनें लेट रहीं। सुबह से दतिया और ग्वालियर घने कोहरे की चपेट में रहा। यहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही।

Updated on:

01 Jan 2026 06:32 pm

Published on:

01 Jan 2026 06:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मौसम ने लिया यू टर्न: 1 और 2 जनवरी को होगी भारी बारिश, 5 जिलों में अलर्ट

