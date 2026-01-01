मोहन भागवत की अहम बैठकें भोपाल में, दिग्विजय सिंह की पोस्ट से हलचल तेज

27 दिसंबर 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पुरानी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इस तस्वीर में लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनके पैरों के पास पीएम नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर तब की है जब मोदी युवावस्था में थे। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि यह प्रभावशाली चित्र है, जो आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति को दर्शाता है। कैसे एक जमीनी स्वयं सेवक (साधारण कार्यकर्ता) मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन सकता है। दिग्विजय ने इस बात को संगठन की ताकत बताया और कांग्रेस को भी इससे सीखने की सलाह दे डाली थी। दिग्विजय सिंह ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ अब तक इतनी बयानबाजी की है कि शायद ही किसी कांग्रेस नेता ने की होगी। इन टिप्पणियों के कारण दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार दिग्विजय अपनी ही पार्टी में घिरते नजर आ रहे हैं।