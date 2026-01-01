1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मोहन भागवत की अहम बैठकें भोपाल में, दिग्विजय सिंह की पोस्ट से हलचल तेज

rss chief mohan bhagwat bhopal visit: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल दौरा कल से है। इस बीच, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में जो संघ की तारीफ की है, उससे राजनीतिक हलचल तेज है...। पढ़ें विस्तार से...।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Jan 01, 2026

Madhya Pradesh political news

संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार और शनिवार को भोपाल में रहेंगे। उनके आने से पहले दिग्विजय सिंह की टिप्पणी चर्चाओं में है। (फोटो एआई)

rss chief mohan bhagwat bhopal visit: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। दो दिनों तक वे युवा, समाज के प्रमुख और मातृशक्ति (महिला वर्ग) के साथ चार अहम बैठकों में सीधे संवाद करेंगे। मोहन भागवत के दौरे का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की 'संगठनात्मक शक्ति' की सराहना कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को भोपाल आ रहे हैं। वे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर दो दिनों के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वे चार अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे और संघ के अलग-अलग वर्गों के पदाधिकारियों के साथ और युवाओं, समाज के प्रमुख जनों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और मातृशक्ति (महिला वर्ग) के साथ सीधे संवाद करेंगे।

31 जिलों के युवाओं से चर्चा करेंगे

भागवत की पहली बैठक 2 जनवरी की सुबह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगी, जिसमें वे युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें मध्यप्रदेश के 31 जिलों से चयनित ऐसे युवा शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा, सेवा, सामाजिक कार्य, उद्योग और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। मोहन भागवत इनसे राष्ट्र निर्माण, सामाजिक दायित्व और वर्तमान चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे। शाम को मोहन भागवत रवींद्र भवन जाएंगे, जहां हंस ध्वनि सभागार में गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान सामाजिक भूमिका, समकालीन परिस्थितियों और संघ के शताब्दी वर्ष के महत्व पर चर्चा करेंगे।

दिग्विजय सिंह ने की थी संघ की तारीफ

संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है, जब तीन दिन पहले ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की थी। इससे पहले तक दिग्विजय सिंह अक्सर ही संघ पर तंज कसते रहे हैं। अक्सर संघ पर टिप्पणी कर सुर्खियों में आने वाले दिग्विजय सिंह ने जब संघ की तारीफ की तो वे अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए।

अपनी ही पार्टी को दे दी सलाह

27 दिसंबर 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पुरानी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इस तस्वीर में लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनके पैरों के पास पीएम नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर तब की है जब मोदी युवावस्था में थे। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि यह प्रभावशाली चित्र है, जो आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति को दर्शाता है। कैसे एक जमीनी स्वयं सेवक (साधारण कार्यकर्ता) मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन सकता है। दिग्विजय ने इस बात को संगठन की ताकत बताया और कांग्रेस को भी इससे सीखने की सलाह दे डाली थी। दिग्विजय सिंह ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ अब तक इतनी बयानबाजी की है कि शायद ही किसी कांग्रेस नेता ने की होगी। इन टिप्पणियों के कारण दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। इस बार दिग्विजय अपनी ही पार्टी में घिरते नजर आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मध्य प्रदेश

mp news

political news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 07:57 pm

Published on:

01 Jan 2026 07:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मोहन भागवत की अहम बैठकें भोपाल में, दिग्विजय सिंह की पोस्ट से हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम ने लिया यू टर्न: 1 और 2 जनवरी को होगी भारी बारिश, 5 जिलों में अलर्ट

rain alert
भोपाल

भोपाल में न्यू ईयर की रात इवेंट मैनेजर से जंगल में रेप

bhopal
भोपाल

एमपी में भाजपा नेता के भानजे ने रेप का आरोप

bhopal
भोपाल

भोपाल में इस तारीख के बाद बनेंगी 5 नई तहसीलें, प्रस्ताव अटका

bhopal news
भोपाल

MPPSC PCS Notification 2026: अब ‘तुक्का’ पड़ेगा भारी, प्रीलिम्स में पहली बार लागू हुई निगेटिव मार्किंग, 155 पदों पर होगी भर्ती

MPPSC PCS Notification 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.