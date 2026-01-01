भोपाल में न्यू ईयर की रात इवेंट मैनेजर से जंगल में रेप

पीड़िता के मुताबिक वो इवेंट मैनेजर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जहूर समीर से उसकी पहचान थी। जहूर ने 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी के बहाने उसे पहले तो नेहरू नगर बुलाया। वो आरोपी को पहले से जानती थी इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और नेहरू नगर चली गई। नेहरू नगर से रात करीब एक बजे आरोपी जहूर समीर उसे केरवा जंगल कैंप में ले गया। वहां आरोपी जहूर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपनी हवस का शिकार बनाया।रेप करने के बाद आरोपी जहूर वहां से भाग गया। पीड़िता किसी तरह घर वापस आई और फिर रातीबड़ थाने पहुंची और आरोपी जहूर समीर के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई।