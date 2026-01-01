1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में न्यू ईयर की रात इवेंट मैनेजर से जंगल में रेप

mp news: न्यू ईयर पार्टी के बहाने आरोपी ने इवेंट मैनेजर युवती को नेहरू नगर में बुलाया और फिर केरवा जंगल कैंप में ले जाकर की ज्यादती।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 01, 2026

bhopal

new year night event manager rape in kerwa jungle camp (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवती के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना रातीबड़ थाना क्षेत्र की है जहां केरवा के जंगल कैंप में आरोपी युवती को न्यू ईयर की पार्टी मनाने के बहाने अपने साथ लेकर पहुंचा और वहीं पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी का नाम जहूर समीर है जो घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। पीड़ित युवती इवेंट मैनेजर है, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

न्यू ईयर पार्टी के बहाने रेप

पीड़िता के मुताबिक वो इवेंट मैनेजर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जहूर समीर से उसकी पहचान थी। जहूर ने 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी के बहाने उसे पहले तो नेहरू नगर बुलाया। वो आरोपी को पहले से जानती थी इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और नेहरू नगर चली गई। नेहरू नगर से रात करीब एक बजे आरोपी जहूर समीर उसे केरवा जंगल कैंप में ले गया। वहां आरोपी जहूर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपनी हवस का शिकार बनाया।रेप करने के बाद आरोपी जहूर वहां से भाग गया। पीड़िता किसी तरह घर वापस आई और फिर रातीबड़ थाने पहुंची और आरोपी जहूर समीर के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए ये भी बताया है कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए उसे एक बार पैसों की जरूरत थी तो उसने जहूर समीर से 5 हजार रुपये की मदद मांगी थी। वो जहूर को अपना दोस्त समझती थी लेकिन उसने ही उसकी आबरू तार-तार कर दी। रातीबड़ पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी जहूर की तलाश शुरु कर दी है। आरोपी फरार है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने दो टीमों का गठन किया है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में न्यू ईयर की रात इवेंट मैनेजर से जंगल में रेप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम ने लिया यू टर्न: 1 और 2 जनवरी को होगी भारी बारिश, 5 जिलों में अलर्ट

rain alert
भोपाल

एमपी में भाजपा नेता के भानजे ने रेप का आरोप

bhopal
भोपाल

भोपाल में इस तारीख के बाद बनेंगी 5 नई तहसीलें, प्रस्ताव अटका

bhopal news
भोपाल

MPPSC PCS Notification 2026: अब ‘तुक्का’ पड़ेगा भारी, प्रीलिम्स में पहली बार लागू हुई निगेटिव मार्किंग, 155 पदों पर होगी भर्ती

MPPSC PCS Notification 2026
शिक्षा

MP के जंगलों में किस्मत बदलने वाले लाखों पेड़, 9 जिलों की दीदी-किसान बने लखपति, हजारों को ‘बाजार’ का इंतजार

MP News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.