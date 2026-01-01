भोपाल में न्यू ईयर की रात इवेंट मैनेजर से जंगल में रेप

new year night event manager rape in kerwa jungle camp (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवती के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना रातीबड़ थाना क्षेत्र की है जहां केरवा के जंगल कैंप में आरोपी युवती को न्यू ईयर की पार्टी मनाने के बहाने अपने साथ लेकर पहुंचा और वहीं पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी का नाम जहूर समीर है जो घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। पीड़ित युवती इवेंट मैनेजर है, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।
पीड़िता के मुताबिक वो इवेंट मैनेजर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जहूर समीर से उसकी पहचान थी। जहूर ने 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी के बहाने उसे पहले तो नेहरू नगर बुलाया। वो आरोपी को पहले से जानती थी इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और नेहरू नगर चली गई। नेहरू नगर से रात करीब एक बजे आरोपी जहूर समीर उसे केरवा जंगल कैंप में ले गया। वहां आरोपी जहूर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपनी हवस का शिकार बनाया।रेप करने के बाद आरोपी जहूर वहां से भाग गया। पीड़िता किसी तरह घर वापस आई और फिर रातीबड़ थाने पहुंची और आरोपी जहूर समीर के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए ये भी बताया है कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए उसे एक बार पैसों की जरूरत थी तो उसने जहूर समीर से 5 हजार रुपये की मदद मांगी थी। वो जहूर को अपना दोस्त समझती थी लेकिन उसने ही उसकी आबरू तार-तार कर दी। रातीबड़ पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी जहूर की तलाश शुरु कर दी है। आरोपी फरार है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने दो टीमों का गठन किया है।
