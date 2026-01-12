12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

उज्जैन

संतों ने लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ खोला मोर्चा, ब्राह्मण सम्मेलन में उठा मुद्दा

Kanyakubja Brahmin conference: अखिल भारतीय ब्राह्मण परिचय सम्मेलन केवल वैवाहिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसे हिंदू संस्कृति की रक्षा, सामाजिक एकजुटता और तथाकथित लव जिहाद व लिव-इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष का मंच बताया गया।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Jan 12, 2026

ujjain Saints against Love Jihad live-in relationships Kanyakubja Brahmin conference mp news

Kanyakubja Brahmin Introduction conference in Ujjain (फोटो-Patrika.com)

MP News: हिंदू समाज द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले परिचय सम्मेलन लव जिहाद (Love Jihad) एवं लिव इन (Live-in relationships) विकृतियों के विरुद्ध खुला शंखनाद है, ये परिवारों का मिलन ही नहीं एक संस्कृति का उत्थान करते हैं। यह बात महामंडलेश्वर शैलेषानंद गिरी महाराज ने उज्जैन में हुए कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा रविवार को शर्मा परिसर में आयोजित अभा सर्व ब्राह्मण परिचय सम्मेलन (Kanyakubja Brahmin conference) में मुख्य अतिथि के रूप में प्रकट किए। उन्होंने समाज की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव के पुनर्स्थापना दिवस पर परिचय सम्मेलन आयोजित कर समाज ने एक-दूसरे को जोड़ने का प्रेरणादायी संदेश दिया है।

हिंदू संगम दिवस के रूप में मना रहे

उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष पूर्व महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया था, परंतु इसी के साथ सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का संकल्प दृढ़ हुआ, जिसे आज संपूर्ण राष्ट्र हिंदू संगम दिवस के रूप में मना रहा है। यह आयोजन उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अध्यक्षता वागर्थ परमार्थिक कल्याण संस्था के अध्यक्ष अखिलेश महाराज ने की। समाज अध्यक्ष पं ईश्वरचंद्र दुबे ने स्वागत भाषण दिया।

वैवाहिक प्रविष्टियां 350 के पार

वैवाहिक प्रविष्टियों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर गई। सम्मेलन के दौरान उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा प्रेषित वीडियो संदेश को भी प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर शुभकामनाएं दीं। समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अरुण शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री रज्जन अग्निहोत्री एवं आयोजन के सहसंयोजकद्वय अरुण तिवारी, राम मोहन पांडे ने संबोधित किया।

पारिवारिक चर्चा और कुंडली मिलान हुआ

कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए पारिवारिक चर्चा कक्ष में रिश्ते पर चर्चा, पारस्परिक चर्चा की गई। जन्म पत्रिका मिलान का कार्य भी यहां हुआ। समाज के महामंत्री ज्योतिषाचार्य पं अतुल दुबे ने बताया प्रारंभिक आंकलन के अनुसार इनमें से लगभग पचास प्रतिशत संबंध होना संभावित है। समाज के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य पं सतीश दुबे एवं रविंद्र तिवारी ने एक लाख की राशि भेंट कर समाज की ट्रस्टीशिप ग्रहण की। प्रतिज्ञा तिवारी, पत्नी राजेश तिवारी ने 5500/- की राशि भेंट कर समाज की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। (MP News)

ये भी पढ़ें

एम्स भोपाल में कम खर्च में होगा बेहतर इलाज, जल्दी आएंगे जांच के नतीजे
भोपाल
AIIMS Bhopal offers lower cost better treatment mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 03:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / संतों ने लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ खोला मोर्चा, ब्राह्मण सम्मेलन में उठा मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी, शयन आरती में हुईं शामिल

Shilpa Shetty And Shamita Shetty Visit Mahakal Temple
उज्जैन

MP में जुटेंगे 7 राज्यों के CM, गायक शंकर महादेवन के सुरों में डूबेंगे लोग

7 states Chief Ministers Shri Mahakal Mahotsav shankar mahadevan cm mohan yadav mp news
उज्जैन

MP में 918 करोड़ से बनेंगे ब्रिज और अंडरपास, बदल जाएगी शहर की सूरत

Simhastha 2028 development projects elevated corridor bridges construction ujjain mp news
उज्जैन

हटाया जाना तय…शिप्रा नदी के ‘200 मीटर’ के अंदर टूटेंगे अवैध निर्माण

Illegal structures
उज्जैन

महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहे 3 दोस्तों की मौत, तेलंगाना से 8 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर निकले थे

MP Road Accident ujjain Mahakaleshwar Darshan
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.