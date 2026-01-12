संतों ने लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ खोला मोर्चा, ब्राह्मण सम्मेलन में उठा मुद्दा

MP News: हिंदू समाज द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले परिचय सम्मेलन लव जिहाद (Love Jihad) एवं लिव इन (Live-in relationships) विकृतियों के विरुद्ध खुला शंखनाद है, ये परिवारों का मिलन ही नहीं एक संस्कृति का उत्थान करते हैं। यह बात महामंडलेश्वर शैलेषानंद गिरी महाराज ने उज्जैन में हुए कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा रविवार को शर्मा परिसर में आयोजित अभा सर्व ब्राह्मण परिचय सम्मेलन (Kanyakubja Brahmin conference) में मुख्य अतिथि के रूप में प्रकट किए। उन्होंने समाज की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव के पुनर्स्थापना दिवस पर परिचय सम्मेलन आयोजित कर समाज ने एक-दूसरे को जोड़ने का प्रेरणादायी संदेश दिया है।