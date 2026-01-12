एम्स भोपाल में कम खर्च में होगा बेहतर इलाज, जल्दी आएंगे जांच के नतीजे

बीते वर्ष एम्स भोपाल में एक हजार से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स संचालित किए गए। आईसीएमआर के अनुसार, देशभर में चल रहे कुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स का एक प्रतिशत एम्स भोपाल में हो रहा है। हालांकि, आईसीएमआर के कुल रिसर्च फंड में से संस्थान को फिलहाल एक प्रतिशत ही मिल पा रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल के अनुसार, संस्थान के आकार और उम्र को देखते हुए यह बड़ी उपलब्धि है। भोपाल एम्स रिसर्च और बढ़ाए और अच्छे प्रोजेक्ट भेजे, तो उसे मिलने वाल फंड आसानी से दोगुना हो सकता है। (MP News)