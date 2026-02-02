17 साल देश की सुरक्षा की, फिर भी महाकाल दरबार में अपमानित हुआ एनएसजी कमांडो

जाट ने बताया कि पार्किंग की समस्या ने मुझे और परेशान कर दिया। मैंने महाकाल पुलिस थाने के पास पार्किंग में गाड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पार्किंग बंद होने का बोर्ड लगा था। इसके बाद नीलकंठ द्वार पर अनुरोध किया कि वीआईपी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने दी जाए, लेकिन मना कर दिया गया। उसी दौरान मैंने देखा कि अन्य वीआइपी वाहनों को अंदर जाने दिया जा रहा था। यह भेदभाव मुझे बेहद पीड़ादायक लगा। गार्ड का व्यवहार दिल को चुभ गया सबसे ज्यादा दुख गार्ड के व्यवहार से हुआ। वह दूर से चिल्लाकर बोल रहा था कि सब लोग आधार कार्ड हाथ में रखो। श्रद्धा और भक्ति से आए लोगों से इस तरह बात की जा रही थी कि मन खिन्न हो गया। आखिरकार मुझे एक गली में जोखिम उठाकर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि भस्म आरती में शामिल होकर ही गांव जाना चाहता था। किसी तरह आरती में शामिल तो हुआ, लेकिन जिस शांति और सुकून की अपेक्षा से आया था, वह नहीं मिल पाया।