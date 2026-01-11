11 जनवरी 2026,

रविवार

उज्जैन

महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी, शयन आरती में हुईं शामिल

Shilpa Shetty And Shamita Shetty Visit Mahakal Temple : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन अभिनेत्री शमिता शेट्टी बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची।

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 11, 2026

Shilpa Shetty And Shamita Shetty Visit Mahakal Temple

महाकाल के दरबार में शिल्पा और शमिता शेट्टी (Photo Source- Patrika)

Shilpa Shetty And Shamita Shetty Visit Mahakal Temple : प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी हाल ही में मध्य प्रदेश की धर्मगरी उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंचीं। दोनों बहनों ने मंदिर की दिव्य शयन आरती में शिरकत कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।

आरती में शामिल होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने मीडिया के समक्ष अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, महाकाल के दरबार में हाजिरी तभी लगती है, जब स्वयं महादेव का बुलावा आया हो। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'ऐसा लगता है जैसे बाबा ने हमें खुद बुलाया है, इसलिए हम सब कुछ छोड़कर उनके दबार में दौड़े चले आए। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है और आज पहली बार शाम की आरती में शामिल होकर मन को अत्यंत शांति मिली है।”

मंदिर प्रबंध समिति ने अभिनेत्रियों का स्वागत किया

शिल्पा ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वह जल्द ही दोबारा यहां आना चाहेंगी। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक ने दोनों अभिनेत्रियों का स्वागत-सत्कार किया।

Published on:

11 Jan 2026 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी, शयन आरती में हुईं शामिल

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

