महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी, शयन आरती में हुईं शामिल

आरती में शामिल होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने मीडिया के समक्ष अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, महाकाल के दरबार में हाजिरी तभी लगती है, जब स्वयं महादेव का बुलावा आया हो। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'ऐसा लगता है जैसे बाबा ने हमें खुद बुलाया है, इसलिए हम सब कुछ छोड़कर उनके दबार में दौड़े चले आए। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है और आज पहली बार शाम की आरती में शामिल होकर मन को अत्यंत शांति मिली है।”