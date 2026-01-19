19 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के आगे आमिर खान का भी नहीं चला जादू, जानें ‘हैप्पी पटेल’ समेत ‘द राजा साब’ और ‘राहु-केतु’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई नई फिल्मों की बात करें तो जहां एक तरफ आमिर खान के कैमियो वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल' है, वहीं पुलकित सम्राट की फिल्म 'राहु-केतु' भी रिलीज हुई है। हालांकि धुरंधर के आगे सभी का कलेक्शन एकदम फीका नजर आ रहा है।

मुंबई

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 19, 2026

Dhurandhar Box Office Collection

Dhurandhar Box Office Collection (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Dhurandhar Box Office Collection: साल 2025-26 के बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और वो है रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर'। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रिलीज हुए डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसका दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद रिलीज हुई कई बड़ी और नई फिल्में भी 'धुरंधर' के सामने टिकती नजर नहीं आ रही हैं। आइए, नंबर के साथ जानते हैं सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड।

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Dhurandhar Box Office Collection)

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरी रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 28 करोड़ रुपये की दमदार कमाई की। पहले हफ्ते में इसका कलेक्शन 207 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया, जबकि दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 253 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया।

तीसरे हफ्ते में भी ‘धुरंधर’ की रफ्तार थमी नहीं और इस दौरान फिल्म ने 172 करोड़ रुपये कमाए। चौथे हफ्ते में 106.5 करोड़, पांचवें हफ्ते में 51 करोड़ और छठे हफ्ते में करीब 26 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई। 45वें दिन यानी बीते रविवार को भी फिल्म ने करीब 3.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। अब तक कुल मिलाकर ‘धुरंधर’ 825 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जो इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल करता है।

‘द राजा साब’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (The Raja Saab Box Office Collection)

प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साब’ से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं। 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने पेड प्रिव्यू से ही करीब 9 करोड़ रुपये की शुरुआत की थी। पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 130 करोड़ रुपये की कमाई जरूर की, लेकिन इसके बाद रफ्तार काफी धीमी पड़ गई।

आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 3.5 करोड़ रुपये रहा, नौवें दिन 3 करोड़ और दसवें दिन यह आंकड़ा 2.5 करोड़ रुपये तक सिमट गया। रिलीज़ के 11 दिनों में ‘द राजा साब’ अब तक लगभग 139 करोड़ रुपये ही कमा पाई है। बड़े स्टार और भारी बजट के बावजूद फिल्म ‘धुरंधर’ के आसपास भी नहीं पहुंच सकी।

‘राहु-केतु’ का कलेक्शन (Rahu Ketu Box Office Collection)

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘राहु-केतु’ 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे दिन इसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली और कमाई 1.6 करोड़ रुपये रही, जबकि तीसरे दिन फिल्म ने करीब 1.75 करोड़ रुपये बटोरे। तीन दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 4.4 करोड़ रुपये ही पहुंच पाया है। हल्की-फुल्की कॉमेडी होने के बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम साबित हो रही है।

‘हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस’ का कलेक्शन (Happy Patel Box Office Collection)

आमिर खान और इमरान खान की फिल्म ‘हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस’ भी 16 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली। दूसरे दिन शनिवार को कलेक्शन 1.6 करोड़ रुपये रहा, जबकि तीसरे दिन फिल्म ने करीब 1.5 करोड़ रुपये की कमाई की। अब तक फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 4.35 करोड़ रुपये ही हो पाया है। कंटेंट और स्टार पावर के बावजूद यह फिल्म भी ‘धुरंधर’ के सामने कमजोर साबित हो रही है।

‘ऐसे बहुत लोग…’, कास्टिंग काउच पर ‘अनुपमा’ के इस एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, रुपाली गांगुली के साथ बॉन्ड पर भी की बात
मनोरंजन
Shivam Khajuria on Casting Couch

Updated on:

19 Jan 2026 08:54 am

Published on:

19 Jan 2026 08:53 am

'धुरंधर' के आगे आमिर खान का भी नहीं चला जादू, जानें 'हैप्पी पटेल' समेत 'द राजा साब' और 'राहु-केतु' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

