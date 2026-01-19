‘धुरंधर’ के आगे आमिर खान का भी नहीं चला जादू, जानें ‘हैप्पी पटेल’ समेत ‘द राजा साब’ और ‘राहु-केतु’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection: साल 2025-26 के बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और वो है रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर'। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रिलीज हुए डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसका दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद रिलीज हुई कई बड़ी और नई फिल्में भी 'धुरंधर' के सामने टिकती नजर नहीं आ रही हैं। आइए, नंबर के साथ जानते हैं सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड।