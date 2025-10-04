Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ब्रेकअप के सालों बाद Hug करते दिखे दीपिका और रणबीर, इस मुलाकात ने खींचा फैंस का ध्यान, वीडियो वायरल

Ranbir Kapoor- Deepika Padukone: ब्रेकअप के बाद एक साथ नजर आए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। एयरपोर्ट पर हुई उनकी मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 04, 2025

ब्रेकअप के बाद एक्स कपल दीपिका-रणबीर की मुलाकात ने खींचा सबका ध्यान, वायरल वीडियो

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण (सोर्स: X)

Ranbir Kapoor- Deepika Padukone: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर चर्चा में हैं, और इस बार वजह है सालों बाद उनका एक साथ नजर आना। एक समय पर दोनों के अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रहीं थीं, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर और दीपिका को एक साथ देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं।

ब्रेकअप के सालों बाद Hug करते दिखे एक्टर्स

इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पर एक कार्ट में बैठी हुई नजर आ रही हैं। जैसे ही रणबीर कपूर एंट्री गेट पर पहुंचे, दीपिका ने उन्हें देखा और हाथ हिलाकर हैलो किया। रणबीर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया और सीधे उनके पास पहुंचे। फिर दोनों ने गर्मजोशी भरी एक हग शेयर की। उसके बाद दोनों साथ ही कार्ट में बैठकर चले गए। ये सब कुछ कुछ सेकंड्स में हुआ, लेकिन फैंस के लिए ये लम्हा सालों पुरानी मोहब्बत की यादें ताजा कर गया।

वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया

दरअसल, रणबीर और दीपिका का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट्स में लोग उनकी केमिस्ट्री और दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। कई फैंस ने ये भी कहा कि रणबीर और दीपिका को साथ देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं।

हालांकि, अब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों अपनी-अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। रणबीर कपूर ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट से शादी की है, और दीपिका पादुकोण ने एक्टर रणवीर सिंह के साथ सात फेरे लिए हैं। दोनों ही अपने-अपने जीवनसाथी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इस वीडियो ने भले ही फैंस को इमोशनल कर दिया हो, लेकिन ये भी साफ है कि रणबीर और दीपिका के बीच आज भी एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता कायम है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ब्रेकअप के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मल रिश्ता रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

तलाक की अटकलें तेज, सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक की तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर
मनोरंजन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

04 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ब्रेकअप के सालों बाद Hug करते दिखे दीपिका और रणबीर, इस मुलाकात ने खींचा फैंस का ध्यान, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘करिश्मा की शादी प्रिया सचदेव ने बर्बाद की…’ संजय कपूर की बहन ने सालों बाद किया बड़ा खुलासा

Sunjay Kapur Sister Mandhira big revealed
बॉलीवुड

जया बच्चन के नक्शेकदम पर चल रही हैं हेमा मालिनी? यूजर्स कर रहे हैं ट्रोल, वीडियो वायरल

जया बच्चन के नक्शेकदम पर चल रही हैं हेमा मालिनी? यूजर्स कर रहे है ट्रोल, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

Zubeen Garg Death shocking revelation: ‘उनके मुंह से झाग निकल रहा था…’ इस शख्स ने किया बड़ा खुलासा

Zubeen Garg bandmate shocking reveals
बॉलीवुड

पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मिलकर ड्राइवर ने रचा खेल, फरहान अख्तर की मां के साथ की धोखाधड़ी

Farhan Akhtar mother Honey Irani was duped
बॉलीवुड

धनश्री ने किया बड़ा खुलासा, रोते हुए बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…

Dhanashree big revelation crying and says our was an arranged marriage after engagement Yuzvendra Chahal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.