ब्रेकअप के सालों बाद Hug करते दिखे दीपिका और रणबीर, इस मुलाकात ने खींचा फैंस का ध्यान, वीडियो वायरल

हालांकि, अब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों अपनी-अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। रणबीर कपूर ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट से शादी की है, और दीपिका पादुकोण ने एक्टर रणवीर सिंह के साथ सात फेरे लिए हैं। दोनों ही अपने-अपने जीवनसाथी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इस वीडियो ने भले ही फैंस को इमोशनल कर दिया हो, लेकिन ये भी साफ है कि रणबीर और दीपिका के बीच आज भी एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता कायम है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ब्रेकअप के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मल रिश्ता रख सकते हैं।