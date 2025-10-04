ब्रेकअप के सालों बाद Hug करते दिखे दीपिका और रणबीर, इस मुलाकात ने खींचा फैंस का ध्यान, वीडियो वायरल

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण (सोर्स: X)
Ranbir Kapoor- Deepika Padukone: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर चर्चा में हैं, और इस बार वजह है सालों बाद उनका एक साथ नजर आना। एक समय पर दोनों के अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रहीं थीं, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर और दीपिका को एक साथ देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं।
इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पर एक कार्ट में बैठी हुई नजर आ रही हैं। जैसे ही रणबीर कपूर एंट्री गेट पर पहुंचे, दीपिका ने उन्हें देखा और हाथ हिलाकर हैलो किया। रणबीर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया और सीधे उनके पास पहुंचे। फिर दोनों ने गर्मजोशी भरी एक हग शेयर की। उसके बाद दोनों साथ ही कार्ट में बैठकर चले गए। ये सब कुछ कुछ सेकंड्स में हुआ, लेकिन फैंस के लिए ये लम्हा सालों पुरानी मोहब्बत की यादें ताजा कर गया।
दरअसल, रणबीर और दीपिका का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट्स में लोग उनकी केमिस्ट्री और दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। कई फैंस ने ये भी कहा कि रणबीर और दीपिका को साथ देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं।
हालांकि, अब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों अपनी-अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। रणबीर कपूर ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट से शादी की है, और दीपिका पादुकोण ने एक्टर रणवीर सिंह के साथ सात फेरे लिए हैं। दोनों ही अपने-अपने जीवनसाथी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इस वीडियो ने भले ही फैंस को इमोशनल कर दिया हो, लेकिन ये भी साफ है कि रणबीर और दीपिका के बीच आज भी एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता कायम है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ब्रेकअप के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मल रिश्ता रख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग