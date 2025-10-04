तलाक की अटकलें तेज, सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक की तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर

Shoaib Malik Divorce: पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी तीसरी पत्नी सना जावेद की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। बता दें कि एक इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शोएब और सना एक दूसरे से काफी दूर बैठे दिख रहे हैं, और उनके बीच कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। इस सीन ने फैंस को हैरान कर दिया है और शोएब के संभावित तीसरे तलाक की चर्चाएं तेज हो गई हैं।