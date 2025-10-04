तलाक की अटकलें तेज, सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक की तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर

शोएब मलिक और सना जावेद (सोर्स: X)
Shoaib Malik Divorce: पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी तीसरी पत्नी सना जावेद की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। बता दें कि एक इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शोएब और सना एक दूसरे से काफी दूर बैठे दिख रहे हैं, और उनके बीच कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। इस सीन ने फैंस को हैरान कर दिया है और शोएब के संभावित तीसरे तलाक की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दरअसल, शोएब मलिक की निजी जिंदगी हमेशा से ही चर्चा में रही है। उनकी पहली शादी आयशा सिद्दीकी से हुई थी, जो 8 साल तक चली। आयशा से तलाक के कुछ ही दिनों बाद, उन्होंने 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी। सानिया और शोएब की जोड़ी को खूब पसंद किया गया, और 2018 में उनके घर बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ। लेकिन इस रिश्ते में भी खटास आने लगी, और आखिरकार 2024 में सानिया मिर्जा ने 'खुला' के जरिए शोएब से तलाक ले लिया।
सानिया के परिवार ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि शोएब के अफेयर्स से तंग आकर सानिया ने ये कदम उठाया। बता दें कि सानिया से तलाक के कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2024 में शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली। ये शादी कराची में सना के घर पर एक निजी निकाह समारोह में हुई थी। खबरों के मुताबिक, शोएब का परिवार इस निकाह में मौजूद नहीं था, जिससे कई सवाल उठे थे।
इतना ही उनकी तीसरी शादी के कुछ ही समय बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शोएब और सना के बीच दिख रही दूरी और बातचीत की कमी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।क्या इस रिश्ते में भी पिछली शादियों की तरह कोई समस्या आ गई है?
इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। दरअसल, शोएब मलिक की निजी जिंदगी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होता है। क्या शोएब और सना इन मुश्किलों को पार कर पाएंगे, या शोएब मलिक एक बार फिर तलाक की राह पर चलेंगे? फिलहाल, सभी की निगाहें इस हाई प्रोफाइल कपल पर टिकी हुई हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग