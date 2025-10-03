रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू… Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबोगरीब हरकतें, वीडियो वायरल

Kantara: Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। साउथ में फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है लेकिन इस क्रेज के साथ-साथ थिएटर्स से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिनमें दर्शक फिल्म के लीड एक्टर की तरह झूमते और अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 'कांतारा: चैप्टर 1', 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। 'कांतारा' के आखिरी सीन के काफी चर्चे थे और उसी को देखने के लिए फैंस इस प्रीक्वल में भी उमड़ रहे हैं।