रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू… Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबोगरीब हरकतें, वीडियो वायरल

Kantara: Chapter 1 देखने के बाद एक हैरान कर देने वाला वीडियो थिएटर से सामने आया है। इस वीडियो में फिल्म देखने के बाद एक दर्शक की अजीब रिएक्शन कैद हुई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 03, 2025

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू... Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबो-गरीब हरकतें, वीडियो वायरल

अजीबो-गरीब हरकतें (सोर्स:X)

Kantara: Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। साउथ में फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है लेकिन इस क्रेज के साथ-साथ थिएटर्स से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिनमें दर्शक फिल्म के लीड एक्टर की तरह झूमते और अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि 'कांतारा: चैप्टर 1', 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। 'कांतारा' के आखिरी सीन के काफी चर्चे थे और उसी को देखने के लिए फैंस इस प्रीक्वल में भी उमड़ रहे हैं।

महिला करने लगी अजीबो-गरीब हरकतें

दरअसल, थिएटर्स से जो वीडियो सामने आए हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। एक वीडियो में 'कांतारा: चैप्टर 1' की स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद थिएटर के अंदर एक महिला अपनी सीट पर जोर-जोर से कांपने और हिलने लगती है। वहां मौजूद बाकी लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उनके चेहरे पर पानी भी छिड़कते हैं। महिला लगभग बेहोश होने की स्थिति में थी, पर वो अपनी सीट से उठने को तैयार नहीं थीं और लगातार जोर-जोर से सिर हिला रही थी।

साथ ही एक और वीडियो में, एक पुरुष फैन ऋषभ शेट्टी के उस सीन पर रिएक्ट कर रहा है, जहां उनका किरदार दैवीय शक्ति का नाम लेकर चिल्लाता है। फिल्म का ये सीन देखकर फैन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो भी जोर-जोर से चिल्लाने लगा। ये फैन चिल्लाते हुए जमीन पर लेट गया, जबकि आस-पास मौजूद दूसरे दर्शक ये सब देखकर उसका वीडियो बना रहे थे।

अजीबो-गरीब हरकतें, वीडियो वायरल

हालांकि, इन वीडियोज पर लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये सब एक्टिंग है, वहीं कुछ ने लिखा है कि उन्होंने भी थिएटर्स में ऐसे नजारे देखे। एक यूजर ने लिखा है, 'मैं इसे झूठ मानता लेकिन मैंने खुद कल रात के शो में थिएटर में ऐसा होते देखा है। क्लाइमैक्स के बाद वहां भी एक औरत के साथ ऐसा हुआ।' तो दूसरे ने लिखा है, 'ये कमजोर दिमाग के लोगों के लिए नहीं है।' साथ ही अन्य ने इसे 'भूत पकड़ लिया'।

Published on:

03 Oct 2025 05:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू… Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबोगरीब हरकतें, वीडियो वायरल

