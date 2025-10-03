Kantara: Chapter 1 की कामयाबी देख इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी, आंखों में छलका प्यार देखें वीडियो

इस सफलता के बीच ऋषभ शेट्टी और उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो फिल्म के प्रीमियर का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही फिल्म खत्म होती है और फैंस ऋषभ शेट्टी को भरपूर प्यार और सराहना देते हैं, उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी भावुक हो जाती हैं। खुशी के आंसुओं से उनकी आंखें भर आती हैं और वो रो पड़ती हैं। ऋषभ शेट्टी उन्हें प्यार से संभालते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रगति शेट्टी फिल्म की सफलता से कितनी खुश और भावुक हैं।