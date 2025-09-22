16 करोड़ में बनी फिल्म 407 करोड़ की कमाई, प्रीक्वल के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर आने को है तैयार

बता दें कि 'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर में एक बार फिर ऋषभ शेट्टी अपने लोगों की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार कहानी पहली फिल्म से भी ज्यादा उलझी हुई लग रही है। ट्रेलर में ऋषभ के किरदार बेरमे को अनुचित भूमि अधिग्रहण और जाति-पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही 'कांतारा' ने जिस तरह से दर्शकों को बांधा था, उसे देखते हुए 'कांतारा: चैप्टर 1' से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। देखना ये है कि क्या ये फिल्म भी पिछली फिल्म की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं।