16 करोड़ में बनी फिल्म 407 करोड़ की कमाई, प्रीक्वल के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर आने को है तैयार

Kantara: साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' ने भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचा था। बता दें कि लगभग ढाई घंटे की ये फिल्म, एक पौराणिक लोककथा पर बेस्ड थी, जिसमें मेन रोल में एक साधारण से दिखने वाले अभिनेता ऋषभ शेट्टी थे। कन्नड़ भाषा में बनी होने के कारण, लोगों को लगा कि ये फिल्म सीमित दर्शकों तक ही पहुंचेगी और 100-200 करोड़ रुपये तक ही कमाई कर पाएगी, लेकिन 'कांतारा' ने सारे उम्मीदो को गलत साबित करते हुए दमदार सफलता हासिल की।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन, कहानी और अभिनय ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई। 'कांतारा' की डिमांड इतनी बढ़ गई कि मेकर्स को इसे कई भाषाओं में रिलीज करना पड़ा। एक रीजनल फिल्म से पैन इंडिया फिल्म बनने तक का सफर 'कांतारा' ने बहुत ही कम समय में तय किया।
दरअसल, महज 16 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 407 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। जिसमें 'कांतारा' को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी खूब पसंद किया गया। फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले और ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला और फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। साथ ही फिल्म का निर्देशन और अभिनय, दोनों ही ऋषभ शेट्टी ने किया था।
अब 'कांतारा' के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मोस्टअवेटेड फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ट्रेलर को शेयर करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कांतारा: चैप्टर 1, उस भूमि और उन लोगों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया।"
बता दें कि 'कांतारा: चैप्टर 1' के ट्रेलर में एक बार फिर ऋषभ शेट्टी अपने लोगों की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस बार कहानी पहली फिल्म से भी ज्यादा उलझी हुई लग रही है। ट्रेलर में ऋषभ के किरदार बेरमे को अनुचित भूमि अधिग्रहण और जाति-पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही 'कांतारा' ने जिस तरह से दर्शकों को बांधा था, उसे देखते हुए 'कांतारा: चैप्टर 1' से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। देखना ये है कि क्या ये फिल्म भी पिछली फिल्म की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं।