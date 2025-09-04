3 साल पुरानी माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म, एक बार फिर OTT पर बनी नंबर 1

Mythological Action Film: 2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'Kantara' ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया, ये फिल्म सिर्फ 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 400-450 करोड़ की कमाई कर सबको चौंका दिया था। फिल्म की कहानी, जिसमें कर्नाटक की लोककथाओं और दैवीय विश्वास को खूबसूरती से पिरोया गया था। फिल्म दर्शकों के दिलों में सीधे उतर गई। अब 3 साल बाद 'Kantara' एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी करने वाली है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी।
बता दें कि फिल्म का प्रीक्वल रिलीज के कारण ये OTT पर भी नंबर 1 बनी हुई है। 2 अक्टूबर को 'Kantara' का दूसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है, लेकिन ये सीक्वल नहीं, बल्कि प्रीक्वल है यानी इस बार दर्शक 'Kantara' के पहले की कहानी देखेंगे, उस दैवीय परंपरा की उत्पत्ति को जानेंगे, जिसने पहले पार्ट में इतना गहरा प्रभाव डाला था। दरअसल, 'कांतारा' की कहानी भूता कोला नामक एक पारंपरिक पूजा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तटीय कर्नाटक में प्रचलित है। ये एक कंबाला चैंपियन और एक ईमानदार वन अधिकारी के बीच टकराव की कहानी है, जो पवित्र भूमि, पैतृक विरासत और प्रकृति बनाम मानव निर्मित कानून के बीच एक बड़े संघर्ष को जन्म देती है।
पहले पार्ट की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था, और फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। अब हर किसी की निगाहें 2 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब 'कांतारा' का प्रीक्वल सिनेमाघरों में दस्तक देगा। दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि 'कांतारा' की दैवीय परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और ये कहानी उन्हें नए रोमांच से रूबरू कराएगी।
बता दें कि ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने 'कांतारा' को लिखा और निर्देशित किया था, इस बार भी पर्दे पर जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। होम्बले फिल्म्स (Hombale Films) के बैनर तले बनी इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ सप्तमी गौड़ा, किशोर और अच्युत कुमार भी मेन लीड में होंगे। अब देखना ये है कि क्या 'कांतारा' का प्रीक्वल भी पहले पार्ट की तरह सफलता के नए रिकॉर्ड बनाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 'कांतारा' एक बार फिर दर्शकों को अपनी जड़ों से जोड़ने और एक अद्भुत अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है।