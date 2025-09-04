3 साल पुरानी माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म, एक बार फिर OTT पर बनी नंबर 1

बता दें कि फिल्म का प्रीक्वल रिलीज के कारण ये OTT पर भी नंबर 1 बनी हुई है। 2 अक्टूबर को 'Kantara' का दूसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है, लेकिन ये सीक्वल नहीं, बल्कि प्रीक्वल है यानी इस बार दर्शक 'Kantara' के पहले की कहानी देखेंगे, उस दैवीय परंपरा की उत्पत्ति को जानेंगे, जिसने पहले पार्ट में इतना गहरा प्रभाव डाला था। दरअसल, 'कांतारा' की कहानी भूता कोला नामक एक पारंपरिक पूजा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तटीय कर्नाटक में प्रचलित है। ये एक कंबाला चैंपियन और एक ईमानदार वन अधिकारी के बीच टकराव की कहानी है, जो पवित्र भूमि, पैतृक विरासत और प्रकृति बनाम मानव निर्मित कानून के बीच एक बड़े संघर्ष को जन्म देती है।