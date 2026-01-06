हिंदू से मुसलमान बना ये फेमस सिंगर, बताया क्यों अपनाया था पिता की मौत के बाद इस्लाम?

ए.आर. रहमान ने इस वजह से बदला था धर्म
Bollywood Singer: म्यूजिक इंडस्ट्री के 'मोजार्ट ऑफ मद्रास' कहे जाने वाले ए.आर. रहमान पहले अपने तलाक को लेकर भी चर्चा में आए थे और इन दिनों वह अपने धर्म को लेकर सुर्खियों में हैं। जैसा की हर कोई जानता है ए.आर. रहमान एक मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वह पहले हिंदू थे और उनका नाम दिलीप कुमार था, लेकिन उन्होंने धर्म बदला और दुनिया के सामने 'ए.आर. रहमान' बन गया। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसके पीछे एक दर्द छुपा है।
ए.आर. रहमान की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। जब वह बहुत छोटे थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था। रहमान बताते हैं कि उनका परिवार हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करने वाला रहा है। उनकी मां एक हिंदू थीं और उनके घर की दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं के साथ-साथ मक्का-मदीना और मदर मैरी की तस्वीरें भी लगी रहती थीं।
ए.आर. रहमान ने आगे बताया, "पिता कैंसर से जूझ रहे थे और उनके अंतिम समय में एक सूफी संत ने उनका इलाज किया था। उस दौरान रहमान और उनके परिवार ने उस संत की आध्यात्मिकता को करीब से देखा। रहमान का कहना है कि उस कठिन दौर में सूफीवाद ने उन्हें और उनकी मां को मानसिक और आध्यात्मिक शांति दी, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया।
अक्सर लोग धर्म बदलने के पीछे कई तरह के कयास लगाते हैं, लेकिन रहमान ने साफ किया है कि उन पर कभी कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी 'द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक' में बताया है कि सूफियत के रास्ते पर किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। यह फैसला उनके दिल से निकला था। साल 1987 में जब उनका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ, तब उन्होंने पूरी तरह सूफी इस्लाम को अपना लिया। रहमान का मानना है कि एक संगीतकार होने के नाते उन्हें इस फैसले से ज्यादा सामाजिक और आध्यात्मिक आजादी महसूस हुई।
रहमान के नाम से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प फैक्ट यह है कि उनका मुस्लिम नाम एक हिंदू ज्योतिषी द्वारा चुना गया था। रहमान बताते हैं कि एक बार उनकी मां अपनी छोटी बहन की कुंडली दिखाने एक ज्योतिषी के पास गई थीं। उसी समय रहमान भी अपनी एक नई पहचान और नया नाम ढूंढ रहे थे। उस ज्योतिषी ने दो नाम सुझाए थे। अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम।
रहमान को 'रहमान' नाम तुरंत पसंद आ गया। उन्होंने 'अल्लाह रक्खा' (A.R.) को अपने नाम के आगे जोड़ा और इस तरह वे ए.एस. दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान बन गए। बता दें, आज ए.आर रहमान अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं।
