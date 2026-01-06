हिंदू से मुसलमान बना ये फेमस सिंगर, बताया क्यों अपनाया था पिता की मौत के बाद इस्लाम?

अक्सर लोग धर्म बदलने के पीछे कई तरह के कयास लगाते हैं, लेकिन रहमान ने साफ किया है कि उन पर कभी कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी 'द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक' में बताया है कि सूफियत के रास्ते पर किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। यह फैसला उनके दिल से निकला था। साल 1987 में जब उनका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ, तब उन्होंने पूरी तरह सूफी इस्लाम को अपना लिया। रहमान का मानना है कि एक संगीतकार होने के नाते उन्हें इस फैसले से ज्यादा सामाजिक और आध्यात्मिक आजादी महसूस हुई।