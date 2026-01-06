6 जनवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

कौन है कार्तिक आर्यन की ‘मिस्ट्री गर्ल’? जिसके साथ किया गोवा में एंजॉय, क्या बॉलीवुड से है नाता? जानें

Kartik Aryan Mistry Girl: कार्तिक आर्यन के साथ एक मिस्ट्री गर्ल की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। रेडिट यूजर्स का दावा है कि कार्तिक वहां अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक 'मिस्ट्री गर्ल' भी मौजूद थी। वो कौन है कहां से है? ये सब सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 06, 2026

Who Is Kartik Aaryan goa Mystery Girl Karina Kubiliute Actor unfollow after dating rumors

कार्तिक आर्यन के साथ मिस्ट्री गर्ल कौन?

Kartik Aryan With Mystery Girl:बॉलीवुड के 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन कार्तिक आर्यन उस वजह से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में वह गोवा में छुट्टियां बिताकर लौटे हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में चर्चा इस बात की है कि कार्तिक इस वेकेशन पर अकेले नहीं थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कार्तिक आर्यन की कुछ तस्वीरें और स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर फैंस दावा कर रहे हैं कि कार्तिक वहां अपनी एक 'मिस्ट्री फ्रेंड' के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। अब वो लड़की कौन है इसकी जानकारी भी सामने आ गई है।

कार्तिक की तस्वीर के बैकग्राउंड ने खोली पोल (Kartik Aaryan Mystery Girl)

कार्तिक आर्यन ने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर समुंद्र किनारे सुकून के पल बिताते हुए अपनी एक फोटो शेयर की थी। फोटो में बीच लाउंजर, तौलिया और समुद्र का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन 'जासूस' फैंस की नजरों से कुछ नहीं बच पाया। रेडिट यूजर्स ने ढूंढ निकाला कि ग्रीस की रहने वाली एक महिला, जिनका नाम 'करीना' बताया जा रहा है, उन्होंने भी ठीक उसी जगह से मिलती-जुलती तस्वीर पोस्ट की थीं। दोनों की तस्वीरों में बीच सेटअप और तौलिया रखने का अंदाज इतना मिलता-जुलता था कि यूजर्स ने इसे इत्तेफाक मानने से इनकार कर दिया।

कार्तिक और करीना ने किया एक-दूसरे को अनफॉलो? (Kartik Aaryan Instagram)


सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की मानें तो, तस्वीरें वायरल होने से पहले कार्तिक और करीना एक-दूसरे को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने दोनों के बीच का कनेक्शन जोड़ना शुरू किया, कथित तौर पर कार्तिक और करीना ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। फैंस का कहना है कि अगर कुछ छुपाने को नहीं था, तो अचानक अनफॉलो करने की जरूरत क्या थी? हालांकि, इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कौन है कार्तिक आर्यन की मिस्ट्री गर्ल करीना? (Who Is Kartik Aaryan Mystery Girl)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मिस्ट्री गर्ल ग्रीस की रहने वाली है और फिलहाल ब्रिटेन (UK) में पढ़ाई कर रही है। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद उनकी उम्र और कार्तिक के साथ उनके लिंकअप को लेकर बहस और तेज हो गई है। फिलहाल करीना का प्रोफाइल पब्लिक है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कार्तिक ने भले ही इन अफवाहों पर अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके गोवा वेकेशन की इन तस्वीरों ने गॉसिप के बाजार को जरूर गर्म कर दिया है।

संबंधित विषय:

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कौन है कार्तिक आर्यन की 'मिस्ट्री गर्ल'? जिसके साथ किया गोवा में एंजॉय, क्या बॉलीवुड से है नाता? जानें

