कौन है कार्तिक आर्यन की ‘मिस्ट्री गर्ल’? जिसके साथ किया गोवा में एंजॉय, क्या बॉलीवुड से है नाता? जानें

कार्तिक आर्यन ने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर समुंद्र किनारे सुकून के पल बिताते हुए अपनी एक फोटो शेयर की थी। फोटो में बीच लाउंजर, तौलिया और समुद्र का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन 'जासूस' फैंस की नजरों से कुछ नहीं बच पाया। रेडिट यूजर्स ने ढूंढ निकाला कि ग्रीस की रहने वाली एक महिला, जिनका नाम 'करीना' बताया जा रहा है, उन्होंने भी ठीक उसी जगह से मिलती-जुलती तस्वीर पोस्ट की थीं। दोनों की तस्वीरों में बीच सेटअप और तौलिया रखने का अंदाज इतना मिलता-जुलता था कि यूजर्स ने इसे इत्तेफाक मानने से इनकार कर दिया।