जया बच्चन के नक्शेकदम पर चल रही हैं हेमा मालिनी? यूजर्स कर रहे हैं ट्रोल, वीडियो वायरल

हेमा मालिनी (सोर्स: X)
Hema Malini: बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार किसी फिल्म या डांस परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि एक फैन के साथ उनके व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद 76 वर्षीय हेमा मालिनी को ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स उनके रिएक्शन को लेकर उन्हें जज कर रहे हैं।
दरअसल, नवरात्रि के एक इवेंट में हेमा मालिनी हिस्सा लेने पहुंची थीं। इस इवेंट के दौरान, जब वो अपनी सीट पर बैठी हुई थीं, तभी एक कंटेंट क्रिएटर उनके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आकर सेल्फी लेने लगीं। जैसे ही हेमा मालिनी की नजर कैमरे पर पड़ी, वो असहज हो गईं और दूसरी तरफ देखने लगीं। उन्होंने अपना पल्लू भी ठीक किया।
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स 2 गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ, कई लोग हेमा मालिनी को ट्रोल कर रहे हैं। तो इस पर उनका कहना है कि हेमा मालिनी को फैन के साथ और विनम्र होना चाहिए था। वहीं, दूसरी ओर, कुछ फैंस हेमा मालिनी का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेलेब्रिटीज भी इंसान होते हैं और उन्हें भी अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। साथ ही फैंस का ये भी कहना है कि किसी भी सेलेब्रिटी के साथ फोटो लेने से पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए।
वीडियो को देखकर ये भी लग रहा है कि हेमा मालिनी अचानक कैमरे को देखकर घबरा गई थीं। उनका इरादा फैन को इग्नोर करना नहीं था, बल्कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। जिस तरह से कंटेंट क्रिएटर ने उनके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फोटो लेने की कोशिश की, वो किसी को भी असहज कर सकता है।
ये घटना एक बार फिर सेलेब्रिटीज और फैंस के बीच की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ गई है। क्या सेलेब्रिटीज को हमेशा फैंस के साथ खुशमिजाज रहना चाहिए, या उन्हें भी अपनी प्राइवेसी का हक है? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इस मामले में, ज्यादातर फैंस का मानना है कि हेमा मालिनी का रिएक्शन स्वाभाविक था और उन्हें ट्रोल करना गलत है।
