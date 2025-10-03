त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

Films Releasing in Theatres this October: अक्टूबर का महीना मूवी ऑडियंस के लिए नया सौगात लेकर आया है। अगर आप सिनेमाघरों में जाने के मूड में है तो चिंता मत किजिए, सिनेमाघर कहानियों के खजाने में तब्दील हो गए हैं, जहां हर तरह की फिल्मों का कॉम्बो देखने को मिलेगा। इस महीने पौराणिक नाटकों से लेकर हल्की-फुल्की कॉमेडी तक, रोमांस, एक्शन, यादें और रोमांच से भरपूर फिल्में रिलीज हो रही हैं।