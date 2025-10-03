त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार (सोर्स: X)
Films Releasing in Theatres this October: अक्टूबर का महीना मूवी ऑडियंस के लिए नया सौगात लेकर आया है। अगर आप सिनेमाघरों में जाने के मूड में है तो चिंता मत किजिए, सिनेमाघर कहानियों के खजाने में तब्दील हो गए हैं, जहां हर तरह की फिल्मों का कॉम्बो देखने को मिलेगा। इस महीने पौराणिक नाटकों से लेकर हल्की-फुल्की कॉमेडी तक, रोमांस, एक्शन, यादें और रोमांच से भरपूर फिल्में रिलीज हो रही हैं।
तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित 'द ताज स्टोरी' एक कोर्टरूम ड्रामा है जो ताजमहल के विकास से जुड़े विवादित सवालों की गहराई में जाता है। ये फिल्म पारंपरिक ऐतिहासिक परेशानियो को चुनौती देती है और एक नई बहस को जन्म देती है। बता दें कि ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है।
एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित 'बाहुबली: द एपिक' उनकी 2 भागों वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (2017) का रीमास्टर्ड और री-एडिटेड है। अब इस महाकाव्य को एक नई कहानी के रूप में 31 अक्टूबर को पेश किया जाने वाला है।
फिल्म 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' अंशुमान झा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। ये फिल्म पहचान और अपनेपन के विषयों को तलाशती है, और इसमें रहस्य, कॉमेडी और पौराणिक नाटकों का मिश्रण है ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है।
हुमा कुरैशी, सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म 'सिंगल सलमा' 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी एक अलग अंदाज में नजर आएंगी।
यह रोमांटिक ड्रामा एक रिश्ते की जटिलताओं में डूबने की उम्मीद है, जो जुनून, दिल टूटने और भावनात्मक संघर्ष की पड़ताल करता है। फिल्म प्रेम की गहराइयों और दर्द को बयां करती है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है।
आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म हंसी और डर के साथ रोमांस का तड़का लगाती है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है।
इस अक्टूबर में बॉक्स आफिस में जाकर इन अलग-अलग प्रकार की फिल्मों का आनंद लें और कहानियों के इस खजाने का अनुभव करें।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग