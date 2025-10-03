Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

Films Releasing in Theatres this October: इस फेस्टिव सीजन हो जाइए तैयार एंटरटेनमेंट के एक धमाकेदार सफर के लिए, क्योंकि ये 6 फिल्में आपके त्योहारों को और भी रंगीन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं…

3 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 03, 2025

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार (सोर्स: X)

Films Releasing in Theatres this October: अक्टूबर का महीना मूवी ऑडियंस के लिए नया सौगात लेकर आया है। अगर आप सिनेमाघरों में जाने के मूड में है तो चिंता मत किजिए, सिनेमाघर कहानियों के खजाने में तब्दील हो गए हैं, जहां हर तरह की फिल्मों का कॉम्बो देखने को मिलेगा। इस महीने पौराणिक नाटकों से लेकर हल्की-फुल्की कॉमेडी तक, रोमांस, एक्शन, यादें और रोमांच से भरपूर फिल्में रिलीज हो रही हैं।

द ताज स्टोरी (The Taj Story)

द ताज स्टोरी (सोर्स: X)

तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित 'द ताज स्टोरी' एक कोर्टरूम ड्रामा है जो ताजमहल के विकास से जुड़े विवादित सवालों की गहराई में जाता है। ये फिल्म पारंपरिक ऐतिहासिक परेशानियो को चुनौती देती है और एक नई बहस को जन्म देती है। बता दें कि ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है।

बाहुबली: द एपिक (Baahubali: The Epic)

बाहुबली: द एपिक( सोर्स: X)

एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित 'बाहुबली: द एपिक' उनकी 2 भागों वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (2017) का रीमास्टर्ड और री-एडिटेड है। अब इस महाकाव्य को एक नई कहानी के रूप में 31 अक्टूबर को पेश किया जाने वाला है।

लॉर्ड कर्जन की हवेली (Lord Curzon Ki Haveli)

लॉर्ड कर्जन की हवेली (सोर्स: X)

फिल्म 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' अंशुमान झा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। ये फिल्म पहचान और अपनेपन के विषयों को तलाशती है, और इसमें रहस्य, कॉमेडी और पौराणिक नाटकों का मिश्रण है ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है।

सिंगल सलमा (Single Salma)

सिंगल सलमा (सोर्स: X)

हुमा कुरैशी, सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म 'सिंगल सलमा' 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में हुमा कुरैशी एक अलग अंदाज में नजर आएंगी।

एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat)

एक दीवाने की दीवानियत (सोर्स: X)

यह रोमांटिक ड्रामा एक रिश्ते की जटिलताओं में डूबने की उम्मीद है, जो जुनून, दिल टूटने और भावनात्मक संघर्ष की पड़ताल करता है। फिल्म प्रेम की गहराइयों और दर्द को बयां करती है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है।

थम्मा ( Thamma)

थम्मा (सोर्स: X)

आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म हंसी और डर के साथ रोमांस का तड़का लगाती है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने के लिए तैयार है।

इस अक्टूबर में बॉक्स आफिस में जाकर इन अलग-अलग प्रकार की फिल्मों का आनंद लें और कहानियों के इस खजाने का अनुभव करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

03 Oct 2025 05:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डेटिंग डेज से लेकर, चाय बनाने तक, परिणीति चोपड़ा के सवालों ने की राघव चड्ढा की बोलती बंद

Pariniti Chopda Fake Talk Show
बॉलीवुड

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू… Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबोगरीब हरकतें, वीडियो वायरल

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू... Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबो-गरीब हरकतें, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

Inder Kumar: वो एक्टर जिस पर लगा रेप का आरोप, एक गलत फैसले ने कर दिया था करियर बर्बाद

Actor Inder Kumar Photos
बॉलीवुड

Online Game के बीच मेरी 13 साल की बेटी से मांगी Nude Photo, अक्षय कुमार ने बताई आपबीती

Akshay Kumar reveals online game man obscene photos demand from my Daughter Nitara
बॉलीवुड

Kantara: Chapter 1 की कामयाबी देख इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी, आंखों में छलका प्यार देखें वीडियो

Kantara की कामयाबी देख इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी, आंखों में छलका प्यार देखें वीडियो
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.