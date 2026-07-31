कौन हैं अभिनेता सुदेश बेरी? जो PM नरेंद्र मोदी के पैर धोकर पानी पीना चाहते हैं, CJP पर भी कसा तंज

इसके अलावा, जब उनसे हाल के दिनों में नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही और चर्चाओं में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कड़े शब्दों में कटाक्ष किया। सुदेश बेरी ने कहा, 'मैं एजीपी, सीजीपी किसी को नहीं जानता। मैं इन लोगों को पहचानता भी नहीं। मुझे बस इतना पता है कि वे देश को पीछे खींच रहे हैं। ये सब बेकार लोग हैं। देश के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आप सच में समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए पार्क बनाएं, बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड-एज होम बनाएं और लोगों का इलाज कराएं। सिर्फ जंतर-मंतर पर बैठकर विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा।'