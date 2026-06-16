‘तू अपने मां-बाप की सगी नहीं हुई’, संचिता उगले की लीक हुई चैट? को- एक्टर पर दोस्त ने लगाा उत्पीड़न का आरोप

Sanchita Ugale Leaked Chat: टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत के बाद मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। जहां शुरुआती जांच अभिनेत्री की निजी जिंदगी और मानसिक स्थिति के इर्द-गिर्द घूम रही थी, वहीं अब एक वायरल चैट और उनकी करीबी दोस्त के दावों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे स्क्रीनशॉट्स और आरोपों के बीच ये मामला सिर्फ एक दुखद मौत नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत के अंदर छिपे दबावों और कथित उत्पीड़न की चर्चाओं का केंद्र बन गया है।