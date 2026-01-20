रिलीज से पहले ही Border 2 ने ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों

Border 2 Advance Booking (सोर्स- इंस्टाग्राम)
Border 2 Advance Booking: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर इतिहास रचने को तैयार हैं। उनकी मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही दर्शकों का उत्साह साफ नजर आने लगा है। महज 24 घंटों के अंदर ही ‘बॉर्डर 2’ की एडवांस टिकट बिक्री ने कमाल कर दिखाया है।
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 'बॉर्डर 2' एडवांस बुकिंग के मामले में पहले दिन 2.5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो इसे साल की सबसे मजबूत ओपनिंग फिल्मों की कतार में खड़ा करने का मौका देता है।
सोमवार सुबह भारत भर में ‘बॉर्डर 2’ की एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी। पहले ही दिन नंबर्स ने यह साफ कर दिया कि यह फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक इमोशनल और देशभक्ति से जुड़ा सिनेमाई अनुभव बनने जा रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म के लिए अब तक करीब 73 हजार टिकट बिक चुके हैं और देशभर में 11 हजार से ज्यादा शोज लिस्ट किए जा चुके हैं। जैसे-जैसे नए शोज जोड़े जा रहे हैं, टिकट बिक्री की रफ्तार और तेज होती जा रही है।
अगर दूसरी हालिया फिल्मों से तुलना करें, तो 'बॉर्डर 2' ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सनी देओल की पिछली रिलीज 'जाट' की पूरी एडवांस बुकिंग जहां करीब 2.4 करोड़ पर सिमट गई थी, वहीं 'बॉर्डर 2' ने यह आंकड़ा महज एक दिन में पार कर लिया। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर ‘गदर 2’ के मुकाबले भी ‘बॉर्डर 2’ की शुरुआती बुकिंग कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ‘गदर 2’ ने रिलीज से पहले लगभग 2.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, जबकि ‘धुरंधर’ ने सिर्फ 1 एक करोड़ के आंकड़े को ही टच किया था।
‘बॉर्डर 2’ साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जिसे जे.पी. दत्ता ने निर्देशित किया था। नई फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं और इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने किया है।
देशभक्ति और युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जो गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दर्शकों के लिए एक खास सिनेमाई तोहफा मानी जा रही है। मौजूदा रुझानों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखने की ओर बढ़ रही है।
