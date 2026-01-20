रिलीज से पहले ही Border 2 ने ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों

अगर दूसरी हालिया फिल्मों से तुलना करें, तो 'बॉर्डर 2' ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सनी देओल की पिछली रिलीज 'जाट' की पूरी एडवांस बुकिंग जहां करीब 2.4 करोड़ पर सिमट गई थी, वहीं 'बॉर्डर 2' ने यह आंकड़ा महज एक दिन में पार कर लिया। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ और सनी देओल की ब्लॉकबस्टर ‘गदर 2’ के मुकाबले भी ‘बॉर्डर 2’ की शुरुआती बुकिंग कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ‘गदर 2’ ने रिलीज से पहले लगभग 2.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, जबकि ‘धुरंधर’ ने सिर्फ 1 एक करोड़ के आंकड़े को ही टच किया था।