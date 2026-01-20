20 जनवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने उठाया बड़ा कदम, इस बड़े एक्टर का मिला साथ, लोगों ने कर दिया ट्रोल

Palash Muchhal Turns Director: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद अब काम पर लौट आए हैं। पलाश अब डायरेक्टर बनकर अपनी पहली फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। उनके साथ फिल्म में एक बड़ा एक्टर भी काम करने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 20, 2026

Palash Muchhal Turns Director

Palash Muchhal Turns Director (सोर्स- एक्स taran_adarsh)

Palash Muchhal Turns Director: बॉलीवुड में एक नई फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें अभिनेता श्रेयस तलपड़े एक बार फिर अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने की तैयारी में हैं। इस बार खास बात यह है कि फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिंगर और म्यूजिक कंपोजर से फिल्ममेकर बने पलाश मुच्छल। अभी तक अनटाइटल्ड इस प्रोजेक्ट में श्रेयस तलपड़े लीड रोल में नजर आएंगे और कहानी एक साधारण इंसान के इर्द-गिर्द घूमती दिखेगी। हालांकि फिलहाल पलाश मुच्छल भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद मूव ऑन वाले फेज में हैं।

सोशल मीडिया पर मिली जानकारी

फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की, जिसमें बताया गया कि पलाश की इस अनटाइटल्ड फिल्म में श्रेयस टलपड़े को साइन किया गया है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। मायानगरी की तेज रफ्तार जिंदगी, सपनों की उड़ान, संघर्ष और आम आदमी की जद्दोजहद को कहानी का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। श्रेयस तलपड़े का किरदार ऐसा होगा, जिससे आम दर्शक खुद को जोड़ पाएंगे।

लोगों ने किया ट्रोल

पलाश मुच्छल और श्रेयस तलपड़े की इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- 'फिल्म का नाम होगा-कैसे एक लड़की को धोखा देते हैं।' वहीं एक और यूजर ने लिखा- 'इस वेब सीरीज का नाम होना चाहिए शादी से एक रात पहले।'

पलाश मुच्छल के लिए अहम प्रोजेक्ट

बता दें ये फिल्म पलाश मुच्छल के लिए निजी जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव के बाद एक नई प्रोफेशनल शुरुआत भी मानी जा रही है। बीते समय में उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा रही, लेकिन अब वह पूरी तरह अपने काम पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही मुंबई में शुरू की जाएगी। हालांकि, अभी फिल्म के टाइटल, बाकी कलाकारों और रिलीज डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

स्मृति मंधाना का भी करियर पर फोकस

दूसरी ओर, क्रिकेटर स्मृति मंधाना भी अपने करियर में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हाल के समय में निजी जिंदगी से जुड़े विवादों के बावजूद, उन्होंने मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान और मजबूत की है। स्मृति इस वक्त महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी का नेतृत्व कर रही हैं।

Updated on:

20 Jan 2026 08:34 am

Published on:

20 Jan 2026 08:33 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने उठाया बड़ा कदम, इस बड़े एक्टर का मिला साथ, लोगों ने कर दिया ट्रोल

