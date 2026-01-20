स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद पलाश मुच्छल ने उठाया बड़ा कदम, इस बड़े एक्टर का मिला साथ, लोगों ने कर दिया ट्रोल

Palash Muchhal Turns Director: बॉलीवुड में एक नई फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें अभिनेता श्रेयस तलपड़े एक बार फिर अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने की तैयारी में हैं। इस बार खास बात यह है कि फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिंगर और म्यूजिक कंपोजर से फिल्ममेकर बने पलाश मुच्छल। अभी तक अनटाइटल्ड इस प्रोजेक्ट में श्रेयस तलपड़े लीड रोल में नजर आएंगे और कहानी एक साधारण इंसान के इर्द-गिर्द घूमती दिखेगी। हालांकि फिलहाल पलाश मुच्छल भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद मूव ऑन वाले फेज में हैं।