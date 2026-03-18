अश्लीलता परोसी…नोरा फतेही के विवादित गाने पर भोजपुरी स्टार रवि किशन का बयान, ‘धुरंधर 2’ का किया जिक्र

Ravi Kishan On Nora Fatehi Song Controversy: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों गानों में बढ़ती बोल्डनेस और कंटेंट को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच अभिनेता और सांसद रवि किशन ने फिल्म 'केडी-द डेविल' के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि मनोरंजन के नाम पर ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, जो समाज की संस्कृति और मूल्यों को नुकसान पहुंचाए।